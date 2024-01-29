CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года

Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-релиз CAS.

Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года — все результаты спортсменки с этой даты аннулируются со всеми вытекающими из этого последствиями.

Сообщается, что на заседаниях по делу Валиева не смогла доказать отсутствия намерения принимать допинг.

Также в релизе говорится, что CAS не рассматривал результаты командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022.

В феврале 2022 года Валиева в составе сборной России стала победительницей командного турнира Олимпийских игр. После этого стало известно, что в допинг-пробе фигуристки от 25 декабря 2021 года — взятой на чемпионате России — было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. Выездная панель CAS в Пекине допустила спортсменку до личных соревнований Олимпиады, в которых она заняла четвертое место.

В январе 2023 года ВАДА сообщило, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вынесло решение по делу фигуристки. Дисциплинарный комитет РУСАДА установил: Валиева совершила нарушение антидопинговых правил, но не несет за это вины. Были аннулированы результаты спортсменки на чемпионате России-2022, она потеряла титул чемпионки страны.

ВАДА и Международный союз конькобежцев (ISU) оспорили решение по делу Валиевой. Слушания в CAS прошли с 26 по 28 сентября, а после подготовки дополнительной документации еще 9 и 10 ноября.

На Олимпиаде-2022 второе место в командном турнире фигуристов заняла сборная США, третье — сборная Японии, четвертое — сборная Канады.