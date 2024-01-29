Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Допинг

Сегодня, 17:03

CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-релиз CAS.

Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года — все результаты спортсменки с этой даты аннулируются со всеми вытекающими из этого последствиями.

Сообщается, что на заседаниях по делу Валиева не смогла доказать отсутствия намерения принимать допинг.

Также в релизе говорится, что CAS не рассматривал результаты командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022.

Камила Валиева. CAS вынес решение по делу Валиевой: дисквалификация — на четыре года. Онлайн-трансляция

В феврале 2022 года Валиева в составе сборной России стала победительницей командного турнира Олимпийских игр. После этого стало известно, что в допинг-пробе фигуристки от 25 декабря 2021 года — взятой на чемпионате России — было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. Выездная панель CAS в Пекине допустила спортсменку до личных соревнований Олимпиады, в которых она заняла четвертое место.

В январе 2023 года ВАДА сообщило, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вынесло решение по делу фигуристки. Дисциплинарный комитет РУСАДА установил: Валиева совершила нарушение антидопинговых правил, но не несет за это вины. Были аннулированы результаты спортсменки на чемпионате России-2022, она потеряла титул чемпионки страны.

ВАДА и Международный союз конькобежцев (ISU) оспорили решение по делу Валиевой. Слушания в CAS прошли с 26 по 28 сентября, а после подготовки дополнительной документации еще 9 и 10 ноября.

На Олимпиаде-2022 второе место в командном турнире фигуристов заняла сборная США, третье — сборная Японии, четвертое — сборная Канады.

Источник: ТАСС
Камила Валиева
60
Читайте также
Певчих и еще трех участников ФБК заочно арестовали
Вспышка высокого класса произошла на Солнце 29 января
Четыре человека погибли в ДТП с автобусом детской команды по хоккею на Урале
Эксперт спрогнозировал «революционное» обновление iOS 18 Apple
Популярное видео
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
В ФФККР отреагировали на решение CAS дисквалифицировать Валиеву на 4 года
Жулин назвал ужасной новость о дисквалификации Валиевой на 4 года
Стало известно, кто повлиял на то, что РФС остался в УЕФА. Инсайд рейтинга «СЭ»
Валиева не смогла доказать отсутствия намерения принимать допинг
CAS вынес решение по делу Валиевой: дисквалификация — на четыре года. Онлайн-трансляция
CAS огласит решение по делу Валиевой сегодня около 17.00
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Щербакова анонсировала июльские сборы с чемпионом Европы-2011 Амодьо в Турции

Валиева не смогла доказать отсутствия намерения принимать допинг

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости