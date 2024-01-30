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Пекин-2022

Сегодня, 18:59

Синицина нецензурно отреагировала на решение ISU по России

Ана Горшкова
Корреспондент
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Виктория Синицина.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Фигуристка Виктория Синицина, выступающая в танцах на льду с Никитой Кацалаповым, прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) о лишении России золота командного турнира Олимпийских игр 2022 года.

«Целый день я крутила в голове свои мысли. И вот уже пора ложиться спать, а я до сих пор это делаю. Завтра соберу все. А пока, скажу только, что ****** как обидно! Бумеранг возвращается. Всех ребят люблю», — написала Синицына в своем Telegram-канале.

Фигуристы сборной России в&nbsp;командном турнире на&nbsp;Олимпийских играх в&nbsp;Пекине. России сохранили медаль в олимпийском команднике — но дали другую. Нежданный подарок от ISU

В командном турнире на Олимпиаде-2022 Россию представляли Синицина и Кацалапов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Марк Кондратюк и Камила Валиева.

30 января ISU принял решение лишить сборную России золотых медалей командного турнира Олимпийских игр в Пекине после аннулирования результатов Валиевой (20 баллов за победы в короткой и произвольной программах), которую 29 января CAS дисквалифицировал на четыре года.

По итогам этого вердикта сборная Россия опустилась на третье место. Первой стала сборная США (65), серебряные медали перешли к Японии (63).

Источник: https://t.me/victoria_sinitsina
Фигурное катание
Олимпиада
Виктория Синицина/ Никита Кацалапов
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