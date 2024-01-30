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Сегодня, 16:30

В Канаде рассмотрят варианты обжалования решения ISU по распределению олимпийских наград

Канада рассмотрит варианты обжалования решения ISU
Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Федерация фигурного катания Канады (Skate Canada) намерена обжаловать решение Международного союза конькобежцев (ISU) о перераспределении мест командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022 в Пекине, сообщает ТАСС.

«Skate Canada категорически не согласна с позицией ISU по этому поводу и рассмотрит все варианты обжалования этого решения», — говорится в заявлении федерации.

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В понедельник, 29 января, стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года.

30 января ISU присудил сборной России третье место по итогам командного турнира на Олимпийских играх 2022 года. После аннулирования результатов Валиевой сборная России переместилась на третье место с 54 очками. Первое место заняла сборная США (65), серебряные медали перешли сборной Японии (63). Сборная Канады осталась на четвертом месте с 53 баллами.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Камила Валиева
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