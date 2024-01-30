Энберт назвал не самым плохим исходом для России бронзу Олимпиады-2022

Серебряный призер Олимпиады-2018 в командных соревнованиях Александр Энберт высказался о решении Международного союза конькобежцев (ISU) лишить Россию командного золота Олимпийских игр-2022.

«Регламент командного турнира в фигурном катании не такой устоявшийся, как в каких-то других командных соревнованиях, как, например, по футболу или хоккею. Решения могли быть разные, и, я думаю, учитывая контекст всего происходящего, то, что наша команда осталась с олимпийскими медалями, — не самое плохое решение, какого можно было ожидать. Но, конечно, обидно, наши ребята были лучше всех на этой Олимпиаде. Обидно, когда принимаются такие решения», — приводит слова Энберта «Газета.Ru».

30 января ISU отобрал у России золото командного турнира Олимпийских игр 2022 из-за того, что днем ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) признал российскую фигуристку Камилу Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал ее на четыре года.

После перераспределения мест золото досталось фигуристам из США. Представители Японии получили серебряные награды. Сборной России ISU присудил бронзовые награды.