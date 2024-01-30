Сборной России присудили третье место в командном турнире фигуристов на Олимпиаде в Пекине

ISU присудил России третье место в командном турнире фигуристов на Олимпиаде

Международный союз конькобежцев (ISU) присудил сборной России третье место по итогам командного турнира среди фигуристов на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ISU.

Российская команда была лишена 20 баллов, которые фигуристка Камила Валиева заработала после победы в короткой и произвольной программах.

После аннулирования результатов Валиевой сборная России переместилась на третье место в командном турнире с 54 очками. Первое место заняла сборная США (65), серебряные медали перешли сборной Японии (63). Сборная Канады осталась на четвертом месте с 53 баллами.

В понедельник, 29 января, стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года.