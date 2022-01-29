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Пекин-2022

Сегодня, 08:39

Журналист Люфен: «Ситуация с коронавирусом в Пекине критическая. Олимпиада не должна была состояться в таких условиях»

Немецкий журналист назвал критической ситуацию с коронавирусом на Олимпиаде в Пекине
Карен Саркисян
Корреспондент

Немецкий журналист Клаус Люфен рассказал о ситуации с коронавирусом на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Несмотря на все меры предосторожности и условия, которые необходимо выполнить, существует значительный пробел, который невозможно предотвратить, — приводит слова Люфена Focus. — У меня такое ощущение, что каждый час в мой отель-изолятор приходят несколько новых людей. Ситуация с коронавирусом в Пекине критическая. Меня мучает абсолютно тревожное чувство. Олимпиада не должна была состояться в таких условиях и должна была быть отложена на год».

Журналист сдал два отрицательных теста на коронавирус в Германии перед вылетом в Китай, затем еще один отрицательный тест в аэропорту. Но после прилета в Пекин его тест оказался положительным и его поместили в изолятор.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Источник: https://www.focus.de/sport/wintersport/corona-test-bei-ankunft-positiv-ard-reporter-lufen-in-peking-quarantaene-ein-mulmiges-gefuehl_id_45177659.html
Олимпиада
Коронавирус
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