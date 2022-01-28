Клишина пожелала сборной России на Олимпиаде-2022 удачи и отрицательных тестов на Covid-19

Российская легкоатлетка Дарья Клишина обратилась к сборной России перед Олимпийскими играми в Пекине.

«Через неделю стартует самое долгожданное событие в мире «зимнего» спорта. Желаю удачи всей нашей команде на Олимпийских играх в Пекине. Спортсменам желаю показать свой максимум, тренерам желаю олимпийской выдержки, а сборной России занять первое место в медальном зачете. А самое главное — всем отрицательных тестов на Covid», — написала спортсменка в Instagram.

Зимние Олимпийские игры пройдет с 4 по 20 февраля в Пекине. Спортсмены из России будут представлены во всех 15 видах спорта.