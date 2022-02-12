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Пекин-2022

Сегодня, 01:31

МИД РФ поддержал российских олимпийцев видеороликом под песню Queen

Евгений Козинов
Корреспондент

Министерство иностранных дел (МИД) РФ опубликовало в Twitter видео в поддержку российских олимпийцев. В ролике использована песня «We Will Rock You» в исполнении группы Queen.

Сборная России выступает на Играх под аббревиатурой ОКР (ROC). Название ОКР на английском языке звучит как «Russian Olympic Committee», сокращенно — ROC, что созвучно с названием песни британской группы.

«Болеем за наших! Постпредство России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве, Александр Алимов провели акцию в поддержку Олимпийской команды России и спортсменов сборной, выступающих на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Пламенный привет олимпийцам передается на фоне штаб-квартиры МОК в Лозанне», — говорится в сообщении.

Россия на данный момент занимает восьмое место в медальном зачете Олимпиады-2022 — 2 золотые, 4 серебряные и 6 бронзовых наград.

 
Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

 

Олимпиада
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