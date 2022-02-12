МИД РФ поддержал российских олимпийцев видеороликом под песню Queen

Министерство иностранных дел (МИД) РФ опубликовало в Twitter видео в поддержку российских олимпийцев. В ролике использована песня «We Will Rock You» в исполнении группы Queen.

Сборная России выступает на Играх под аббревиатурой ОКР (ROC). Название ОКР на английском языке звучит как «Russian Olympic Committee», сокращенно — ROC, что созвучно с названием песни британской группы.

«Болеем за наших! Постпредство России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве, Александр Алимов провели акцию в поддержку Олимпийской команды России и спортсменов сборной, выступающих на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Пламенный привет олимпийцам передается на фоне штаб-квартиры МОК в Лозанне», — говорится в сообщении.

#БолеемЗаНаших!@mission_russian, @A__Alimov провели акцию в поддержку @Olympic_Russia и спортсменов сборной, выступающих на зимних Олимпийских играх в Пекине.



? Пламенный привет олимпийцам передаётся на фоне штаб-квартиры МОК в Лозанне.#WeWillROCYou! pic.twitter.com/s9rtElFcGK — МИД России ?? (@MID_RF) February 11, 2022

Россия на данный момент занимает восьмое место в медальном зачете Олимпиады-2022 — 2 золотые, 4 серебряные и 6 бронзовых наград.