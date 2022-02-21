Матыцин: «Мы надеялись, что каждый вид спорта конкурентноспособен»

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал, в каких видах спорта Россия могла завоевать больше медалей на Олимпиаде в Пекине.

— Мы надеялись, что каждый вид спорта конкурентноспособен. Скелетон, бобслей — те виды спорта, в которых мы ожидали чуть большего. У хоккейной дружины, к сожалению, серебро. Изменение регламента, неучастие игроков НХЛ изменили сборную, которая была сформирована. Они продемонстрировали максимум, который был возможен. Им не хватило может сыгранности, может удачи. Серебро на Олимпийских играх — большая победа.

Говорили о том, что в биатлоне мы могли надеяться. Мы хотели, имея 54 секунды на последнем этапе у Эдуарда Латыпова, выиграть золотую медаль. Но понимаю, что Эдуард больше двух недель провел на карантине, болел, готовился в сложных условиях. Абсолютно уверен, что после четвертого этапа он совершил маленький подвиг, добыл для всей команд бронзовую медаль, поэтому результаты в биатлоне достаточно обнадеживающие.

За последние два года ситуация в Федерации и тренерском штабе стабилизировалась, видим согласованную работу и доверие со стороны спортсменов. Подчеркиваю, что уверены, что из федераций работает единая команда. Мы проведем заседание экстренного совета, поймем, где еще больше можно активно использовать ресурс нашей работы. Неоднократно говорил о необходимости улучшения инфраструктуры, строительства федеральных, региональных баз с учетом использования климатических и высотных условий нашей страны. Поэтому надеемся, что этот опыт, очень тяжелый опыт пекинских Игр будет нами изучен. Важен аспект медицинского научно-методического обеспечения. Видим, что особенно в условиях ковида, сопроводительные, превентивные меры важны как никогда. И сейчас будем уделять внимание наравне с проблемой подготовки тренеров. Видим, что ключевую роль играют тренеры. Там, где сохранились тренерские школы, видим успехи. Надо использовать международный опыт, надо формировать нашу стабильную эффективную государственную систему управления спортом.

На Олимпиаде россияне завоевали 32 медали (6-12-14), это второй результат по сумме наград среди стран-участниц Игр и девятое место общекомандного зачета по количеству золотых медалей.