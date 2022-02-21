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Пекин-2022

Сегодня, 22:20

Олег Матыцин: «Россия еще раз подтвердила статус одного из лидеров мирового спорта»

Артем Бухаев
Корреспондент

Министр спорта РФ Олег Матыцин подвел итоги выступления сборной России на Олимпиаде в Пекине.

— Достойное мероприятие для наших олимпийцев?

— Супер! Такое освещение, внимание.

— Можете дать оценку выступлению нашей сборной на Олимпиаде?

— Я прежде всего горжусь тем, что мы как единая команда очень достойно выступили на Олимпиаде в Пекине. Россия еще раз подтвердила статус одного из лидеров мирового спорта. Как уже многие отмечали, 32 награды — это рекорд нашей команды на зимних Играх. Цена каждой медали, безусловно, является самой высокой. Будь то золотая, серебряная или бронзовая. Тем более, что по количеству серебряных и бронзовых наград мы вторые. Если вы посмотрите зарубежную прессу, там написали, что Норвегия на первом месте, а Россия на втором по количеству медалей. Я уверен, что нужно пересматривать формат оценки участия стран в Олимпийских играх. Реально считаем, что каждая медаль — свидетельство вклада и развития вида спорта. Тем более, что конкуренция значительно возросла. Если не ошибаюсь, 22 страны завоевали золотые медали. В девяти видах спорта мы завоевали награды, 68 спортсменов завоевали медали. Это вселяет в меня уверенность, что мы на правильном пути взаимодействия и с федерациями в план подготовки команд. Проанализируем сейчас всю работу, которая была проделана за этот четырехлетий цикл и выстроим подготовку к следующим Играм в Милан еще более целеустремленно. Выступление успешное. Это не простые слова, а подтверждение статуса нашей страны среди наших международных коллег.

Российская команда завоевала в Пекине 32 медали (шесть золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых) и заняла девятое место в медальном зачете. Победителем стала сборная Норвегии, завоевавшая 16 золотых, восемь серебряных, 13 бронзовых медалей. Второе место заняла команда Германии (12-10-5), третье — сборная Китая (9-4-2). По общему количеству наград первыми стали норвежцы (37), вторыми — россияне (32), третьими — немцы (27).

Олимпиада
Олег Матыцин
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