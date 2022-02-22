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Сегодня, 10:10

Щербакова, Большунов и Вяльбе станут гостями «Вечернего Урганта»

Анна Горшкова
Корреспондент

Фигуристка Анна Щербакова, лыжник Александр Большунов и президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе во вторник, 22 февраля, станут гостями «Вечернего Урганта».

На Олимпиаде в Пекине 17-летняя Щербакова выиграла золотую медаль в одиночном женском катании.

Большунов на турнире выгирал пять медалей — три золотых в скиатлоне, марафоне и мужской эстафете, серебро в классической разделке, бронзу в командном спринте.

Всего на Олимпиаде-2022 сборная России выиграла 32 награды и заняла девятое место в медальном зачете.

Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Анна Щербакова
Елена Вяльбе
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