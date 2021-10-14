Источник: Илья Ковальчук может войти в тренерский штаб сборной России на Олимпиаду

Нападающий Илья Ковальчук может войти в тренерский штаб сборной России по хоккею на Олимпиаду в Пекине, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По информации источника, 38-летний россиянин уже утвержден менеджером команды. Сообщается, что он станет помощником главного тренера сборной Алексея Жамнова по подбору хоккеистов.

В сезоне-2020/21 Ковальчук выиграл с «Авангардом» Кубок Гагарина. Он провел в регулярном чемпионате КХЛ 16 матчей, забил 5 голов и записал на свой счет 12 ассистов. В плей-офф в 24 играх нападающий набрал 9 (4+5) очков. 30 апреля Ковальчук покинул «Авангард». Стороны расторгли соглашение по взаимному согласию. В данный момент хоккеист является свободным агентом.