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Источник: Илья Ковальчук может войти в тренерский штаб сборной России на Олимпиаду

09:48
Илья Ковальчук. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Илья Ковальчук. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий Илья Ковальчук может войти в тренерский штаб сборной России по хоккею на Олимпиаду в Пекине, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По информации источника, 38-летний россиянин уже утвержден менеджером команды. Сообщается, что он станет помощником главного тренера сборной Алексея Жамнова по подбору хоккеистов.

В сезоне-2020/21 Ковальчук выиграл с «Авангардом» Кубок Гагарина. Он провел в регулярном чемпионате КХЛ 16 матчей, забил 5 голов и записал на свой счет 12 ассистов. В плей-офф в 24 играх нападающий набрал 9 (4+5) очков. 30 апреля Ковальчук покинул «Авангард». Стороны расторгли соглашение по взаимному согласию. В данный момент хоккеист является свободным агентом.

Дополнительная информация:

https://t.me/offsider/2731

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Иван Торопцев все материалы автора
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Материалы сюжета: НХЛ и Россия на Олимпиаде 2022 в Пекине, Жамнов — тренер сборной, лучшие хоккеисты мира на зимних Играх: главное