ИИХФ разрешила огласить составы хоккейных сборных на Олимпиаду 2022 года в январе

Составы хоккейных сборных на олимпийский турнир в Пекине будут названы в январе, расширенных списков в октябре не будет, сообщает ТАСС.

До 8 октября 11 из 12 команд, кроме сборной Китая, назвали по три игрока, которые выступят на Олимпиаде. Федерация хоккея России первыми включила в сборную игроков Национальной хоккейной лиги вратаря Андрея Василевского, нападающего Никиту Кучерова (оба — «Тампа») и нападающего Александра Овечкина («Вашингтон»). Предполагалось, что национальные федерации также должны представить расширенные списки игроков до 15 октября.

Олимпийский хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля. Сборная России выступит в группе В с командами Дании, Чехии и Швейцарии. Встреча со швейцарцами пройдет 9 февраля, 11 февраля российские хоккеисты сыграют с датчанами, 12 февраля — с чехами.