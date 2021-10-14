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ИИХФ разрешила огласить составы хоккейных сборных на Олимпиаду 2022 года в январе

14 октября, 18:18
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Составы хоккейных сборных на олимпийский турнир в Пекине будут названы в январе, расширенных списков в октябре не будет, сообщает ТАСС.

До 8 октября 11 из 12 команд, кроме сборной Китая, назвали по три игрока, которые выступят на Олимпиаде. Федерация хоккея России первыми включила в сборную игроков Национальной хоккейной лиги вратаря Андрея Василевского, нападающего Никиту Кучерова (оба — «Тампа») и нападающего Александра Овечкина («Вашингтон»). Предполагалось, что национальные федерации также должны представить расширенные списки игроков до 15 октября.

Олимпийский хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля. Сборная России выступит в группе В с командами Дании, Чехии и Швейцарии. Встреча со швейцарцами пройдет 9 февраля, 11 февраля российские хоккеисты сыграют с датчанами, 12 февраля — с чехами.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12668043

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Иван Шитик все материалы автора
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