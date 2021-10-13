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Сергей Федоров заявил, что не общался с Федерацией хоккея России по поводу работы в сборной

13 октября, 23:21
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Главный тренер московского ЦСКА Сергей Федоров не общался с Федерацией хоккея России (ФХР) на предмет работы в тренерском штабе национальной команды.

«Отвечу, что нет никакого общения с федерацией», — сказал Федоров ТАСС.

В сентябре экспертный совет ФХР рекомендовал назначить Жамнова главным тренером сборной России.

Позже появилась информация, что Федоров вместе с Сергеем Гончаром, Евгением Набоковым и Алексеем Кудашовым войдет в новый тренерский штаб сборной России.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12657627

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Иван Шитик все материалы автора
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