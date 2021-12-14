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Герин утвержден на посту генерального менеджера сборной США на Олимпиаде-2022. Помогать ему будет Друри

19:14
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Генеральный менеджер клуба «Миннесоты» Билл Герин занял аналогичную должность в олимпийской сборной США, сообщает пресс-служба национальной команды. Его помощником будет генеральный менеджер «Рейнджерс» Крис Друри.

Ранее стало известно, что пост генерального менеджера сборной США покинул Стэн Боумэн. Причиной называются скандалы с сексуальными домогательствами в клубе НХЛ «Чикаго».

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Хоккейный турнир начнется 9 февраля. Сборная США сыграет в группе A с командами Китая, Германии и Канады.

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Иван Шитик все материалы автора
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