Герин утвержден на посту генерального менеджера сборной США на Олимпиаде-2022. Помогать ему будет Друри
19:14
Генеральный менеджер клуба «Миннесоты» Билл Герин занял аналогичную должность в олимпийской сборной США, сообщает пресс-служба национальной команды. Его помощником будет генеральный менеджер «Рейнджерс» Крис Друри.
Ранее стало известно, что пост генерального менеджера сборной США покинул Стэн Боумэн. Причиной называются скандалы с сексуальными домогательствами в клубе НХЛ «Чикаго».
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Хоккейный турнир начнется 9 февраля. Сборная США сыграет в группе A с командами Китая, Германии и Канады.
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Материалы сюжета: НХЛ и Россия на Олимпиаде 2022 в Пекине, лучшие хоккеисты мира на зимних Играх: главное
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