Герин не исключил, что Айкел может сыграть за сборную США на Олимпиаде в Пекине
19:23
Генеральный менеджер сборной США Билл Герин заявил, что нападающий «Вегаса» Джек Айкел может попасть в состав национальной команды на Олимпиаду в Пекине. Он уже провел переговоры с самим хоккеистом и его агентом, информирует журналист Крис Питерс.
12 ноября 25-летнему американцу поставили искусственный диск. Айкел стал первым игроком НХЛ, которому провели такую операцию.
Ранее у Айкела были разногласия с бывшим клубом «Баффало» по поводу метода лечения, что в итоге и привело к его обмену в «Вегас».
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Хоккейный турнир начнется 9 февраля. Сборная США сыграет в группе A с командами Китая, Германии и Канады.
Читайте также
«Это флаг города, который дал ему больше, чем вся Украина». Ломаченко получил поддержку от боксера, с которым хотел разобраться
Материалы сюжета: НХЛ и Россия на Олимпиаде 2022 в Пекине, лучшие хоккеисты мира на зимних Играх: главное
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю