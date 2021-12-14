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Герин не исключил, что Айкел может сыграть за сборную США на Олимпиаде в Пекине

19:23
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Генеральный менеджер сборной США Билл Герин заявил, что нападающий «Вегаса» Джек Айкел может попасть в состав национальной команды на Олимпиаду в Пекине. Он уже провел переговоры с самим хоккеистом и его агентом, информирует журналист Крис Питерс.

12 ноября 25-летнему американцу поставили искусственный диск. Айкел стал первым игроком НХЛ, которому провели такую операцию.

Ранее у Айкела были разногласия с бывшим клубом «Баффало» по поводу метода лечения, что в итоге и привело к его обмену в «Вегас».

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Хоккейный турнир начнется 9 февраля. Сборная США сыграет в группе A с командами Китая, Германии и Канады.

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: НХЛ и Россия на Олимпиаде 2022 в Пекине, лучшие хоккеисты мира на зимних Играх: главное