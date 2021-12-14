Жамнов — о Кубке мира во время Олимпиады: «Считаю, что это вброс»
18:37
Главный тренер сборной России Алексей Жамнов поделился мнением о Кубке мира, который может пройти во время Олимпиады в Китае.
— НХЛ может объявить о Кубке мира во время Олимпиады. Если будет выбор, где бы вы хотели участвовать?
— Мы здесь и представляем сборную России. Про Кубок мира — я считаю, что это вброс.
Первый Кубок мира состоялся в 1996 году и завершился победой сборной США, которая в финальной серии до двух побед обыграла канадцев. В 2004 и 2016 годах этот Кубок достался Канаде.
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