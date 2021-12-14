Главный тренер сборной России Алексей Жамнов поделился мнением о Кубке мира, который может пройти во время Олимпиады в Китае.

— НХЛ может объявить о Кубке мира во время Олимпиады. Если будет выбор, где бы вы хотели участвовать?

— Мы здесь и представляем сборную России. Про Кубок мира — я считаю, что это вброс.

Первый Кубок мира состоялся в 1996 году и завершился победой сборной США, которая в финальной серии до двух побед обыграла канадцев. В 2004 и 2016 годах этот Кубок достался Канаде.