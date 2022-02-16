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Сегодня, 20:40

«Все призеры — герои Олимпиады. Золото еще будет». Губерниев — об итогах дня в Пекине

Дмитрий Губерниев подвел итоги дня Олимпиады в Пекине
Микеле Антонов
Дмитрий Губерниев.
Фото Instagram

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым поделился мнением о прошедшем соревновательном дне на Олимпиаде в Пекине.

«Почему у нас так много бронзовых медалей? Вчера нам немного не хватило, и сегодня тоже. Так бывает. Это спорт. Конечно, не хватает золота. Однако общее медальное количество меня устраивает. Мы видели прекрасно: и лыжники, и лыжницы, и биатлонистки отдавали все для общей победы. Но так бывает, что поделать? Соперники сильнее. Шведки в биатлоне сегодня выиграли справедливо. Мы видели блистательное выступление сборной Норвегии и Финляндии. Немки сегодня обошли нас со шведками в лыжных гонках. Как писал Пастернак: «Поражение от победы ты сам не должен отличать». Все призеры — герои Олимпийских игр. Последние дни остаются. Мы, по традиции, выступаем сильно. Ждем хоккей, последние два вида в лыжах, в биатлоне. Думаю, золото еще будет», — сказал Губерниев «СЭ».

16 февраля сборная России завоевала 4 медали: 1 серебряную — в женской биатлонной эстафете и 3 бронзовых — в мужском и женском командном спринте по лыжным гонкам, а также в мужском фристайле.

Олимпиада
Дмитрий Губерниев
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