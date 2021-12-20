Бывший главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн будет главным тренером сборной США, если игроки НХЛ не поедут на Олимпиаду, сообщает журналист Крис Питерс.

Изначально он должен был войти в тренерский штаб Майка Салливана на Олимпиаде в Пекине. Но если НХЛ все же не отпустит игроков на Игры в Китае, то Салливан вернется в «Питтсбург», где остается главным тренером.

Олимпиада пройдет в Пекине со 2 по 20 февраля 2022 года. В начале сентября было объявлено, что игроки НХЛ планируют приехать на Игры, но лига оставила за собой право изменить решение до 10 января.

В последние дни сообщалось о серии случаев заболевания коронавирусом в НХЛ.