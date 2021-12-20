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Проворов: «Второй раз подряд упустить шанс выступить на Олимпиаде — это удар»

21:51
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Защитник «Филадельфии» и сборной России Иван Проворов прокомментировал разговоры о том, что игроки НХЛ не смогут поехать на Олимпиаду в Пекин.

«Второй раз подряд упустить шанс выступить на Олимпиаде — это удар. Но ты должен принимать правильное решение», — приводит слова россиянина журналист Чарли О'Коннор.

Напомним, что НХЛ предварительно дала согласие на участие хоккеистов заокеанской лиги в Олимпиаде. Однако решение может быть изменено, если ситуация с пандемией коронавируса ухудшится. Число игроков, находящихся в COVID-протоколе, уже превысило 100 человек.

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: НХЛ и Россия на Олимпиаде 2022 в Пекине, лучшие хоккеисты мира на зимних Играх: главное