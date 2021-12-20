Станислав Поздняков: «Выбор знаменосца сборной России на Олимпиаде в Пекине будет сложным»

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков пока не смог ответить на вопрос, кто будет знаменосцем сборной России на Олимпиаде в Пекине.

«Мы думаем над этим вопросом, для нас этот выбор будет достаточно сложным, так как у нас целая россыпь талантливых спортсменов, представляющих зимние виды спорта. Выбор будет сделан из возможности спортсмена быть в Пекине 4 февраля и исходя из расписания соревнований. Нашим приоритетом является дать возможность максимально подготовиться к соревнованиям. Если на следующий день будут соревнования, то наша скамейка лидеров, которые могут понести флаг, некоторым образом уменьшится», — сказал Поздняков в эфире телеканала «Россия 24».