Кузьменко сделал хет-трик в двустороннем матче сборной России по хоккею перед Олимпиадой

«СЭ» стали известны подробности двустороннего матча хоккеистов олимпийской сборной России на сборе в Новогорске.

«Красные» победили «Белых» — 3:0 в основное время. Авторы голов: 1:0 — Кузьменко (Нестеров, Кадейкин), 2:0 — Кузьменко (Кадейкин, Ткачев), 3:0 — Кузьменко (Нестеров). В овертайме также забили «Красные»: Ткачев (Кузьменко, Войнов). В серии буллитов победили «Белые» — 2:1 (Чибисов, Марченко — Галиев).

Отметим, что форвард СКА Андрей Кузьменко и нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин не вошли в основной состав сборной на Олимпиаду, оба — в числе запасных.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Предварительный раунд олимпийского турнира по хоккею в Китае продлится с 9 по 13 февраля. Сборная России сыграет в группе В со Швейцарией 9 февраля, Данией 11 февраля и Чехией 12 февраля.