Российские шорт-трекисты провели экскурсию по олимпийской столовой

Российские шорт-трекисты Денис Айрапетян и Екатерина Ефременкова провели экскурсию по олимпийской столовой в Пекине.

«В начале мы берем перчатки для защиты. Все подносы и приборы одноразовые — для безопасности. Есть много блюд, и все они разные, чтобы угодить каждому спортсмену. Также тут есть свежие овощи и фрукты. И огромный торт тоже есть. Для любителей кофе стоят кофемашины. По секрету — все уже успели попробовать, и все классно», — сказал Айрапетян в видео, опубликованном пресс-службой Олимпийского комитета России в Instagram.

Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.