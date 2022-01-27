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Сегодня, 14:38

Российские шорт-трекисты провели экскурсию по олимпийской столовой

Российские шорт-трекисты провели экскурсию по олимпийской столовой.
Фото Instagram

Российские шорт-трекисты Денис Айрапетян и Екатерина Ефременкова провели экскурсию по олимпийской столовой в Пекине.

«В начале мы берем перчатки для защиты. Все подносы и приборы одноразовые — для безопасности. Есть много блюд, и все они разные, чтобы угодить каждому спортсмену. Также тут есть свежие овощи и фрукты. И огромный торт тоже есть. Для любителей кофе стоят кофемашины. По секрету — все уже успели попробовать, и все классно», — сказал Айрапетян в видео, опубликованном пресс-службой Олимпийского комитета России в Instagram.

Публикация от Олимпийский комитет России (@olympic_russia)

Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Олимпиада
Денис Айрапетян
Екатерина Ефременкова
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