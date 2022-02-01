Чудинов: «Санная трасса в Пекине сейчас таит в себе меньше сюрпризов, чем было осенью»

Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов рассказал, как прошли первые тренировочные заезды в Пекине.

Саночники прибыли в Китай 28 января. 1 февраля спортсмены выехали непосредственно на трассу.

«Первая тренировка прошла хорошо, сегодня катались без отсчета времени. Мужчины стартовали с находящегося ниже на трассе женского старта, а женщины и мужские экипажи саней-двоек — с юниорского старта. Если проводить сравнения с тем, что было здесь в ноябре, то трасса стала выглядеть помягче. Теперь она таит в себе поменьше сюрпризов, доработаны некоторые выходы из виражей», — цитирует Чудинова ТАСС.

Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля.

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