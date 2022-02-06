Олимпиада
Пекин-2022
Санный спорт
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Санный спорт

Сегодня, 19:19

Чудинов объяснил неудачные результаты российских саночников на Олимпиаде в Пекине

Екатерина Савостина
Корреспондент

Главный тренер сборной России Сергей Чудинов прокомментировал результаты российских саночников на Олимпиаде в Пекине.

«Перед началом соревнований, не скрою, у меня были опасения, что наша мужская команда может остаться без медалей, — приводит слова Чудинова ТАСС. - Тревогу вызывали результаты недавних тренировок, где у нас были большие отставания от лидеров. На успех можно было надеяться не только при безошибочной езде, но и определенном стечении обстоятельств. Соперники, очевидно, шагнули вперед и технически подготовились лучше нас.

Если анализировать причины нашего отставания, то, во-первых, наши соперники получили очень много информации во время первоначального тестирования трассы, на которое российские саночники из-за пандемии коронавируса не были приглашены. Второй момент заключался в том, что в ноябре из-за карантина мы вынуждены были кататься по ночам отдельно от всех и сравнить себя с соперниками не имели никакой возможности. А когда затем стартовал этап Кубка мира, то мы начали проигрывать. Но, насколько серьезно отставание, все равно было сложно понять».

Лучший результат среди россиян показал Роман Репилов, занявший девятое место. Семен Павличенко финишировал десятым, Александр Горбацевич — 14-м.

Источник: https://tass.ru/sport/13631161
Олимпиада
Сборная России по санному спорту
Сергей Чудинов
10
0
Читайте также
Украинский фигурист объяснил в интервью россиянам, почему не хочет общаться на русском языке
Бил финна палкой, рвал майку и убегал от врачей, чтобы поехать на Олимпиаду: кто такой Александр Большунов, выигравший для России первое золото Пекина-2022
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
«Кондратюк в своей финальной позе был таким страстным!» Взгляд из Америки на прокаты наших фигуристов
Мишина и Галлямов выступят в новых костюмах в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине
Украинский фигурист объяснил в интервью россиянам, почему не хочет общаться на русском языке
Что случилось с Клебо в скиатлоне? И надо ли ставить крест на ОИ-2022 на самом успешном лыжнике мира?
Олимпиада 2022: развязка командного турнира фигуристов и другие события понедельника. Онлайн-трансляция
Рейс-директор FIS подтвердил, что Большунову не грозит наказание за инцидент с Клебо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Репилов будет заявлен для участия в командной гонке саночников на Олимпиаде в Пекине
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости