Чудинов объяснил неудачные результаты российских саночников на Олимпиаде в Пекине

Главный тренер сборной России Сергей Чудинов прокомментировал результаты российских саночников на Олимпиаде в Пекине.

«Перед началом соревнований, не скрою, у меня были опасения, что наша мужская команда может остаться без медалей, — приводит слова Чудинова ТАСС. - Тревогу вызывали результаты недавних тренировок, где у нас были большие отставания от лидеров. На успех можно было надеяться не только при безошибочной езде, но и определенном стечении обстоятельств. Соперники, очевидно, шагнули вперед и технически подготовились лучше нас.

Если анализировать причины нашего отставания, то, во-первых, наши соперники получили очень много информации во время первоначального тестирования трассы, на которое российские саночники из-за пандемии коронавируса не были приглашены. Второй момент заключался в том, что в ноябре из-за карантина мы вынуждены были кататься по ночам отдельно от всех и сравнить себя с соперниками не имели никакой возможности. А когда затем стартовал этап Кубка мира, то мы начали проигрывать. Но, насколько серьезно отставание, все равно было сложно понять».

Лучший результат среди россиян показал Роман Репилов, занявший девятое место. Семен Павличенко финишировал десятым, Александр Горбацевич — 14-м.