Репилов будет заявлен для участия в командной гонке саночников на Олимпиаде в Пекине

Действующий чемпион мира Роман Репилов получит право выступить за команду России в смешанной эстафете, которая завершит 10 февраля олимпийский турнир саночников.

«Репилов занял наивысшее место среди россиян, поэтому будет заявлен на командную гонку», — сказал главный тренер сборной России Сергей Чудинов ТАСС.

В воскресенье завершился олимпийский турнир мужчин, выступающих в одиночных санях. Лучший результат среди россиян показал Репилов, занявший девятое место. Семен Павличенко финишировал десятым, Александр Горбацевич — 14-м.

В командной гонке страну представляют по одному мужчине и женщине, выступающих в одиночных санях, а также мужской экипаж саней-двоек.