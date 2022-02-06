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Сегодня, 18:58

Репилов будет заявлен для участия в командной гонке саночников на Олимпиаде в Пекине

Иван Шитик
Корреспондент

Действующий чемпион мира Роман Репилов получит право выступить за команду России в смешанной эстафете, которая завершит 10 февраля олимпийский турнир саночников.

«Репилов занял наивысшее место среди россиян, поэтому будет заявлен на командную гонку», — сказал главный тренер сборной России Сергей Чудинов ТАСС.

В воскресенье завершился олимпийский турнир мужчин, выступающих в одиночных санях. Лучший результат среди россиян показал Репилов, занявший девятое место. Семен Павличенко финишировал десятым, Александр Горбацевич — 14-м.

В командной гонке страну представляют по одному мужчине и женщине, выступающих в одиночных санях, а также мужской экипаж саней-двоек.

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Олимпиада
Сборная России по санному спорту
Роман Репилов
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