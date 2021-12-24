«Сдам билеты и не полечу в Китай». Хоккейный мир негодует из-за отказа НХЛ от Олимпиады

Собрали цитаты известных игроков о решении НХЛ пропустить Олимпиаду в Пекине.

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев: «Позицию НХЛ можно понять. Они теряют деньги»

«НХЛ — это корпорация, большой бизнес. Их позицию тоже можно понять. Они теряют деньги. И это их право по контракту — принять такое решение. Здесь ничего нельзя сказать. Конечно, я расстроился. Да и все расстроились. Даже те, кто и не хотел поехать, из-за того, что мог попасть в китайский карантин. Но такой шанс — поехать на Олимпиаду — выпадает очень редко. Всем хотелось его использовать.

Я знаю, что все русские ребята точно бы поехали. Забили бы на эти три-пять недель карантина. Сидели бы в комнате, носили маски. Мы бы на это пошли. Потому что это очень важно — представлять свою страну на Олимпиаде. Но не получилось, и это очень расстраивает. Обидно даже не за себя, что не поеду. А за ребят постарше. Может быть, для них это была последняя Олимпиада. У нас в «Тампе» тот же Стивен Стэмкос играет. Проводит шикарный сезон. Он спокойно мог бы поехать в Пекин. Но, увы... А у меня, наверное, еще будет шанс съездить на такой турнир. Возраст пока позволяет", — сказал Сергачев matchtv.ru.

Шведский защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон: «Очень бесит, что нас не пустили»

«Мне так жаль, что все произошло именно так. Было бы очень весело поехать туда и принять участие в Олимпийских играх. Думал, что все наладится и мы сможем поехать. Очень бесит, что нас не пустили. Чертовски грустно», — цитирует Карлссона Expressen.

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис: «Мы ждали Олимпиаду, чтобы посмотреть на самых сильных хоккеистов»

«Жалко, что такое произошло. Мы ждали Олимпиаду, чтобы посмотреть на самых сильных хоккеистов. Хоронить шансы на золото Олимпиады Овечкину не стоит. Саша еще может выиграть Олимпиаду. Все может быть. Не нужно искать подковерных игр, почему игроки не поехали на Олимпиаду. Причина — пандемия. Все просто», — заявил Каспарайтис «СЭ».

Американский нападающий «Виннипега» Кайл Коннор: «Это отстой. Все были в предвкушении»

«Да, это отстой. Думаю, все были в предвкушении [Олимпиады]. Мы как игроки проделали большую работу в коллективном соглашении, чтобы вернуться на Олимпийские игры. Понятно, что есть разные обстоятельства, связанные с поездкой с Китай, коронавирусом и подобными моментами, но я думаю, что это был бы отличный турнир», — сказал Коннор ESPN.

Канадский форвард «Тампы» Стивен Стэмкос: «Это большое разочарование»

«Это большое разочарование. Ты растешь с мечтой выиграть Кубок Стэнли, и мне удалось этого добиться. Кроме того, ты стремишься представлять свою страну на Олимпиаде и выиграть золотую медаль. Вероятно, у меня не будет такой возможности», — считает Стэмкос.

Канадский нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби: «Сочувствую парням, которые упустили возможность сыграть на Олимпиаде»

«Мне посчастливилось сыграть на двух Олимпиадах. Сочувствую парням, которые упустили эту возможность. Это не те воспоминания, которые останутся с тобой на год или пару месяцев. Это опыт всей жизни, который получает не каждый спортсмен», — сказал Кросби ESPN.

Экс-форвард сборной России Максим Сушинский: «Сдам билеты и не полечу в Китай»

«Очень плохо, что НХЛ все-таки отказалась от участия в Олимпийских играх. Понятно, что расстроятся все: болельщики, тренеры, все специалисты. Лично я сдам билеты и не полечу в Китай. Сложно говорить, состоятся ли в итоге Олимпийские игры. Эти вопросы надо задавать организаторам, но в данном случае мне жаль. Не скажу, что отказ НХЛ от поездки на Олимпиаду автоматически делает сборную России фаворитом. Тем более сейчас в сборной меньше звезд, чем на Олимпийских играх в Пхенчхане. Возможно, что будет легче защитить титул. Шансов будет все-таки больше, чем если бы была НХЛ», — сказал Сушинский «Чемпионату».