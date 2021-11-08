Страсти и абсурд вокруг Китая. За что его сборную чуть не выгнали с домашней Олимпиады

И при чем тут КХЛ, «Куньлунь» и норвежская хоккейная федерация.

Как Китай хотели исключить из ОИ в Пекине

Есть довольно популярное мнение, что мы живем в мире, где все чиновники — популисты и конформисты. Говори все, что желает услышать толпа, и будет тебе политическое счастье.

Новый президент ИИХФ Люк Тардиф, несмотря на его неплохой послужной список, тоже далеко не исключение. Не успел француз сесть в кресло швейцарца Рене Фазеля, как он практически первым же делом заявил, что Международная федерация хоккея может исключить сборную Китая из числа участников предстоящего олимпийского турнира в Пекине:

— Вопрос о снятии сборной Китая действительно возникает. Контрольные матчи сборной пройдут под контролем ИИХФ. Решение будет принято позже. Нет смысла смотреть на то, как команда проигрывает 0:15. Это не нужно ни Китаю, ни хоккею. Если Китай не примет участия в турнире, то нам нужен план Б, один из вариантов — участие сборной Норвегии, — рассказывал функционер в конце сентября в интервью France24.

Если не знать, что это комментарий президента ИИХФ, то можно было бы подумать, что это слова эксперта, комментирующего все возможные события, типа Александра Кожевникова. С одной стороны, довольно прочная аргументация Тардифа подкрепляется результатами «Куньлуня», который де-факто и является сборной Китая: 9 поражений в 12 матчах на старте регулярки — веский повод задуматься о том, что сделают с командой Айвана Занатты на групповом этапе Макдэвид, Мэттьюс и остальные головорезы. С другой, абсолютно всем было непонятно, как новый босс мирового хоккея (после этой фразы где-то саркастично улыбнулся Гэри Беттмэн) юридически может убрать команду-хозяйку. Да и вообще — мы что, зря несколько лет терпели китайскую команду в КХЛ, которая играла практически без турнирных задач и зрителей?!

В предыдущие годы не было и намека на то, чтобы кто-то пытался лишить принимающую страну права, позволяющего ее команде автоматически квалифицироваться в хоккейный турнир на основании статуса организатора. Хотя Китай — далеко не первый олимпийский хост, в котором хоккей находится в позе эмбриона.

На Играх в Турине в далеком 2006-м сборную Италии спокойно разгромили канадцы (2:7) и финны (0:6) — от тотального позора команду Мишеля Гуле уберегла только россыпь натурализованных североамериканцев из местного чемпионата, которые помогли хозяевам зацепить ничью в матчах с немцами (3:3) и потрепыхаться против чехов (1:4). Вполне можно было и размышлять о целесообразности участия в хоккейном турнире на Играх в Пхенчхане сборной Южной Кореи — на турнире без игроков НХЛ хозяева побились с чехами (1:2), без шансов отлетели от швейцарцев (0:8) и завершили групповой этап поражением от 228-го состава канадцев (0:4). Вот только в обоих случаях предложений заменить хозяйку более конкурентоспособной командой не возникало.

Норвежский заговор

Спустя пару дней вялых обсуждений ситуации в прессе слова Тардифа все благополучно забыли. Однако 2 ноября норвежский портал VG.no со ссылкой на президента ИИХФ сообщил, что окончательное решение будет принято по итогам двух тестовых матчей «сборной Китая» с клубами КХЛ, которые состоятся до 17 ноября, а президент федерации хоккея Норвегии Таге Петтерсен уточнил, что речь идет о матчах с «Авангардом и «Амуром» 13 и 15 ноября соответственно. При этом Тардиф и ИИХФ выберут группу из пяти экспертов, чтобы оценить, сможет ли Китай выставить достаточно эффективную команду на домашней Олимпиаде.

Не осталась в стороне и пресс-служба ИИХФ, которая, по видимому, оказалась недовольна публикацией норвежского СМИ и в тот же день выкатила большой пресс-релиз с комментарием француза:

— Для прояснения ситуации, ИИХФ не собирается снимать китайскую команду с Олимпийских игр, статус мужской национальной сборной как страны — организатора олимпийского хоккейного турнира был подтвержден конгрессом и остается неизменным. Мы работаем с Китайской хоккейной ассоциацией, чтобы подтвердить право их игроков на участие в соревнованиях по правилам ИИХФ, и мы продолжим помогать им в работе по подготовке команды к Олимпийским играм.

Казалось бы, при чем тут Норвегия? Тем не менее публикация о возможном снятии Китая именно в норвежских медиа появилась не случайно. Сейчас скандинавы больше всех заинтересованы в том, чтобы прокатить азиатскую команду и окончательно лишить смысла и без того сомнительный проект под названием «Куньлунь», — в финальной квалификации команда Петтера Торесена с шестью очками заняла второе место в группе F, и именно она в случае чего первой будет иметь право на поездку в Пекин. Поэтому где-то в глубине души у норвежцев до сих пор теплится мысль, что они еще могут поехать в Поднебесную в феврале 2022-го.

Но если изначально у Тардифа действительно были порывы испортить праздник тридцати североамериканцам с азиатскими корнями, которые ради первой и единственной Олимпиады в жизни согласились принять китайское гражданство и на длительный срок уехать сначала в Китай, а потом в Мытищи, то на данный момент бывший казначей Фазеля понял тщетность своих планов. И похоже, что его последний комментарий был дан, чтобы окончательно похоронить надежды норвежских хоккеистов на участие в Играх.

В случае неубедительной игры «Куньлуня» ИИХФ разрешит Китаю заявить игроков в обход регламента

Так или иначе, оценивать готовность сборной Китая к бойне с лучшими хоккеистами мира ИИХФ все же будет, а экспертная группа Тардифа на полном серьезе отсмотрит матчи «Куньлуня» с «Авангардом» и «Амуром». Однако сделает это точно не для того, чтобы потенциально изгнать «драконов» с домашней Олимпиады. По нашей информации, в данный момент за сборную Китая не имеет права выступать ни российский голкипер Александр Лазушин, ни его напарник американец Джереми Смит. Первому для получения китайского спортивного гражданства не хватает 18 месяцев непрерывного пребывания в китайском клубе, положенных по международному регламенту. Второму — из-за выступления за сборную США на МЧМ в 2008-м — более четырех лет вместо стандартных двух. Аналогичные проблемы имеются с Виктором Бартли и Итаном Уэреком, некогда заигранным за сборную Канаду на ЮЧМ, но куда больше генменеджера «мытищинской» команды Николая Феоктистова должна беспокоить ситуация с вратарями.

Кто же будет защищать ворота «Куньлуня» во встречах с омичами и хабаровчанами? С огромной долей вероятности дебютировать в КХЛ придется Пэрису О'Брайену — 21-летнему канадцу с китайским гражданством, который два года выступал за молодежку пекинцев в МХЛ, а в позапрошлом сезоне сыграл восемь матчей за фарм-клуб «драконов» в «вышке». Либо же тренерский штаб пекинцев даст встать в рамку Хану Пэнфэю — настоящему 30-летнему китайцу, уже успевшему поиграть за сборную в низших дивизионах чемпионата мира и полностью пропустившему прошлый год.

Представляете, что потенциально может учинить «Авангард» через неделю? Вот и руководство «Редстар» осознает, что практически стопроцентный разгром от действующего чемпиона — шанс добиться от ИИХФ послаблений для Смита и Лазушина и показать, что без них ждет Китай от Макдэвида и компании, а ИИХФ будет вынуждено наслаждаться зрелищем с первых рядов. Впрочем, куда веселее будет, если О'Брайен и Пэнфэй неожиданно выдадут матчи жизни и зацепят очки для «Куньлуня». Тогда люди Тардифа увидят вещь посильнее «Фауста» Гете.

В любом случае, планам Норвегии сбыться уже не суждено. Как бы Таге Петтерсен ни пытался пропихнуть свою команду. Увидеть в Пекине друга Кирилла Капризова Матса Цуккарелло и великого деда Патрика Торесена было бы здорово. Только на бумаге скандинавы не выглядят на голову сильнее североамериканской солянки Занатты, а по среднему уровню сборная Китая с кучей ахаэловского опыта и вовсе кажется сильнее норвежцев. Где гарантия, что они будут принципиально более конкурентными, чем клуб-химера, на который КХЛ убила долгих шесть лет?