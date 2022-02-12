Шайба не вовремя покинула пределы площадки.

Олимпийские игры-2022. Хоккей

Женщины. 1/4 финала

Россия — Швейцария — 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)

Голы: Штанц — 1 (Мюллер, Штальдер), 34:31 — 0:1. Савонина — 1 (Шохина, Коржакова), 37:38 — 1:1. Рюэгг — 2 (Мой, Валларио), 47:31 — 1:2. Лучникова — 1 (Братищева, Кадирова), 56:53 — 2:2. Мюллер — 2 (Штальдер), 57:23 — 2:3. Мюллер — 3 (мен., п.в.), 59:58 — 2:4.

Вратари: Меркушева (59:24 — 59:58) — Брендли.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 24 (6+8+10) — 36 (8+12+16).

Судьи: Кук, Рэпин.

12 февраля. Пекин. Национальный.

Регламент женского хоккейного турнира на Олимпиаде устроен так, что групповой этап можно, по сути, назвать тренировочным. Как ни крути, все пять команд элитной группы попадут в четвертьфинал (вместе с тремя из группы В), а первые два места останутся за Канадой и США. За последние годы финки стали третьей силой в женском хоккее, и даже их неожиданное поражение от швейцарок не помешало им занять третье место в группе — помогла разгромная победа над сборной России.

Наши со швейцарками по традиции схлестнулись в четвертьфинале — для обеих сборных игра стала ключевой на турнире. Дальше — суперфаворит и мизерный шанс на третье место в матче с Финляндией.

Оптимизм российским болельщикам могло внушать возвращение защитника Савониной и форварда Сосиной, которые пропустили несколько игр из-за положительных тестов на ковид. Это ключевые игроки сборной, и в матче со Швейцарией они доказали это. Именно Савонина мощным щелчком сравняла счет во втором периоде — арбитрам пришлось даже просматривать эпизод.

Абсолютно равная игра опасна тем, что любая ошибка может стоит победы. И в первом периоде соперницы понимали это — даже в большинстве старались не сильно рисковать. Когда кто-то из хоккеисток получал шайбу в круге вбрасывания, очень хотелось видеть диагональный перевод — на дальней штанге одну из наших нападающих всегда оставляли открытой. Но следовал бросок в щитки вратарю.

Обменявшись голами во втором периоде, команды оставили самое интересное на третий. Анна Шохина вывела наших вперед, но арбитры отменили взятие ворот — ранее шайба покинула пределы площадки. И как назло, уже через минуту швейцарки вышли вперед. 20-летняя Полина Лучникова сравняла счет, но ненадолго — уже через 30 секунд соперницы снова повели. Этот гол наши девушки уже не смогли отыграть.

В решающий момент швейцарки оказались сильнее — в третьем периоде почти все время игра шла у наших ворот, и результат закономерен. Проблема с положительными тестами, безусловно, сказалась, но пока это объективный уровень женского хоккея в России.