Можно ли бороться с США? Американки разгромили наших девчонок на Олимпиаде

Первые два периода россиянки держались.

Олимпийские игры-2022. Хоккей. Женщины

Группа A

США — Россия — 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)

Голы: Хэрмон — 1 (бол., Найт, Брандт), 12:29 — 1:0. Найт — 1 (Хэрмон, Койн), 28:51 — 2:0. Замвинкль — 1, 43:57 — 3:0. Комфер — 1, 46:15 — 4:0. Карпентер — 3 (Кессел, Хэрмон), 48:44 — 5:0.

Вратари: Хэнсли — Сорокина (Гредзен, 48:44).

Штраф: 6 — 14.

Броски: 62 (19+17+26) — 12 (2+4+6).

Судьи: Нурми, Хак.

5 февраля. Пекин. Укэсун Спортс Центр.

Разжиться очками на женском хоккейном турнире против США или Канады — большое достижение. Утром финская команда, которую небезосновательно относят к претендентам на медали (читайте: бронзу), отлетела от «Кленовых» 1:11. Болельщики, включившие женский хоккей только из-за Олимпиады, ехидно посмеются над проигравшими. Подумают: готовились ли они вообще к соревнованиям? Предлагаю отставить скепсис. Канадки и американки задают тренды среди девушек с клюшками. Уровень их сборных недосягаем для соперников. Пока объективная, пусть и печальная, реальность такова: конкурировать с североамериканскими командами очень сложно.

Российскую сборную перед Олимпиадой подкосил ковид. Из-за положительного теста пропустит Игры-2022 Илона Маркова, которая осталась в России. Перед началом турнира главный тренер Евгений Бобарико потерял еще шесть девушек. Диана Фархутдинова, Ангелина Гончаренко, Ольга Сосина, Екатерина Николаева, Лиана Ганеева и Людмила Белякова сели на карантин. Из-за кадрового голода на матч со Швейцарией тренеры выставили двенадцать нападающих и шесть защитников. Тем не менее россиянки одержали важную во всех смыслах победу над соперником, с которым, скорее всего, и сыграют в четвертьфинале (5:2). С американками вернулась в состав Ангелина Гончаренко — тем самым наша команда перешла на семь защитников.

Состав на матч с американками на Олимпийских играх #Beijing2022



Приходите смотреть прямой эфир на @MatchTV, начинаем в 16:10 pic.twitter.com/HN9fAS42vi — Хоккей России (@russiahockey) February 5, 2022

Матч с США начался с ожидаемого доминирования девушек в синей форме. Все передачи они отдавали точно в клюшки, спокойно контролировали шайбу и кружили в атаке. Вратарю российской команды Марии Сорокиной с первых смен пришлось несладко. Американки быстро переводили игру в зону соперника и растягивали оборону. Россиянки под давлением суетились, спешили с передачами. Шайба почти не держалась у наших девушек. А превосходство в «физике» и скорости сложно компенсировать тактикой.

Без подвигов Сорокиной американки могли уйти на первый перерыв с куда большим счетом. США забили только в большинстве и реализовали один из 19 бросков в створ. Все, что получилось у сборной России, — несколько раз затащить шайбу в чужую зону. А самый опасный момент создали на последних секундах, когда забег Анны Шохиной к воротам США прервала сирена на перерыв.

Картина на льду не сильно изменилась во втором периоде. Шайба чаще держалась в зоне россиянок. Марию Сорокину проверяли бросками из разных позиций. Переход из обороны в атаку у команды Евгения Бобарико складывался чуть лучше. Об этом в том числе говорит прогресс по броскам: два за первые 20 минут и четыре — за второй. Непросто пришлось нашим девушкам в меньшинстве. Мало того, что американки отлично владели шайбой, так еще и могли быстро менять сочетания за счет ближней скамейки. Россиянки выстояли, а единственный гол пропустили в равных составах. К Сорокиной никаких претензий. Хиллари Найт подставила клюшку под бросок от синей линии и дезориентировала голкипера.

Наша сборная держалась до третьего периода. Россиянки не использовали большинство, а уже в равных составах американки продолжили издеваться над Сорокиной. За половину третьего периода хоккеистки США организовали еще три шайбы. Заметно, что и Сорокина, и защитники подустали. После того как Александра Карпентер сделала счет 5:0, тренерский штаб решился на замену голкипера.

В воротах появилась 17-летняя Дарья Гредзен. Только в марте ей исполнится 18. Моложе Дарьи на турнире только финка Санни Вананен — ей 16 лет. Голкипер «Бирюсы» дебютировала на Олимпиаде, и сразу — против мощной американской сборной. За 11 минут она справилась со всеми бросками, причем соперницы создали немало моментов у ее ворот. Дебют Гредзен — наша маленькая победа сегодня. Вратари российской команды заслуживают отдельных комплиментов.

Ждем, что к следующим матчам выйдут с карантина остальные девушки. Помощь той же Ольги Сосиной придется очень кстати в важных играх. Из группы россиянки выходят автоматически. Все матчи первого этапа можно расценить как подготовку к плей-офф, где права на ошибку уже не будет.