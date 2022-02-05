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Решение КХЛ закончить регулярку — страшное. Но удивлять оно не должно

Алексей Шевченко назвал страшным решение КХЛ закончить регулярный чемпионат
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Сезон в КХЛ окончен.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сезон в КХЛ, вероятно, окончен, сборная России показала состав, а в «Динамо» нашли вратаря.

Конец

В истории с предложением досрочного окончания регулярного чемпионата от КХЛ странно лишь то, что новость появилась в эфире Первого канала. Для популярности чемпионата это неплохо, но я бы предпочел, чтобы там в новостях дня сообщали результаты матчей или следили за гонкой бомбардиров. Но само решение о прекращении чемпионата удивлять не должно. К этому все и шло.

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Команды отправляли легионеров по домам, из «Амура», который теоретически имел шансы попасть в восьмерку, отпустили трех ключевых хоккеистов. Назначались февральские турниры, а расписание ведущих команд формировалось так, чтобы на пик формы выйти к 3 марта. Обидно, что сезон закончился в середине января, но так уж у нас устроена лига. Хорошо, что еще плей-офф решено сыграть, хотя и тут возможны варианты. Теперь основная интрига — в каком формате подведут итоги регулярки.

Оставить таблицу так, как есть, — грубо нарушить регламент. Но уже смешно апеллировать к основному документу. Он ведь неоднократно нарушался на протяжении нескольких сезонов, просто в нынешнем году об него окончательно вытерли ноги.

В регламенте нигде не сказано про «процент набранных очков», зато четко указано про «одинаковое количество матчей». Аннулировать несколько игр, чтобы у всех клубов было по 45 матчей, — тоже страшно. Что делать с контрактами игроков? С бонусами? Да и нельзя вычеркнуть матчи, которые состоялись в соответствии со всеми правилами. Нужен повод для этого, а повода нет. Лига уничтожена. Надо думать о том, чтобы создавать новую организацию, которая будет независима от ФХР и сборной. Но это в идеальном мире. Сейчас такое невозможно.

Тройки

Сборная России впервые показала тройки в Пекине. И какой смысл было скрывать все это? Непонятно. Рассказывай об изменениях в сочетаниях после каждого рабочего дня, и все бы спорили о том, подходит ли Михаил Григоренко Вадиму Шипачеву, а не концентрировались на грубых ошибках менеджмента.

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После тренировки мы увидели еще раз, как же нужен и Андрей Кузьменко, находящийся в запасе, а также Артем Анисимов и Сергей Плотников, застрявшие в Москве. Потому что тройки не выглядят так, словно команда собралась за золотыми медалями. На Евротуре еще можно выиграть, но в Пекине будет тяжело.

Тройка Гусев — Семенов — Грицюк не выглядит по-настоящему мощной. А это второе звено. Первое — Галиев — Шипачев — Григоренко. Удивительно, что разбили армейскую связку, где кроме Михаила были Павел Карнаухов и Антон Слепышев. Наверняка у тренеров появились сомнения в его эффективности, но мы ведь изначально сомневались, что все эти игроки нужны команде. По-прежнему в опале Александр Кадейкин. Он запасной и катается четвертым нападающим. Не требуется пока помощь и умение сыграть нестандартно от Кирилла Марченко. Но до первой игры еще четыре дня. Матч с Латвией отменен, но в субботу мы увидим двусторонку. Может быть, там поймем, что именно ищут тренеры.

Обмен

Московское «Динамо» выменяло у «Югры» вратаря Константина Волкова. Понятный ход. В прошлый раз я рассуждал о вратарской линии у бело-голубых на следующий сезон, упустив один важный момент. Итак, давайте вспомним, что происходит. Летом заканчивается контракт у Ивана Бочарова, Александр Еременко завершает карьеру, а в системе нет голкиперов, способных с ходу играть в КХЛ.

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Генеральный менеджер Алексей Сопин, видимо, провел переговоры с канадцем Мэттом Томкинсом, который сейчас в Пекине. С Бочаровым предстоят сложные переговоры, и чтобы подстраховаться, нужен был голкипер, способный стать бэкапом. Напрашивалось, что клуб вернет из Финляндии Вадима Жеренко, но воспитанник системы подписал новое соглашение с европейским клубом на год. И это почему-то осталось незамеченным.

Волков, выменянный из «Югры», отличный вариант. Мне этот вратарь всегда нравился. Он неплохо смотрелся в МХЛ, показывал приличный уровень в Высшей лиге, а затем отправился в финский чемпионат. Сейчас у Волкова всего шесть побед в 25 матчах за «Эссят», но достойный процент отраженных бросков. Да и отзывы о нем весьма неплохие. Так что если клубу не удастся договориться с Бочаровым, то это не станет катастрофой. С парой Томкинс — Волков вполне можно входить в чемпионат.

Правда, никто не знает, как сыграет канадец, но спрогнозировать это вообще невозможно. Но что делать с Иваном Бочаровым? Клуб может обменять вратаря — это ценный актив. Не исключено, что Иван попытается пробиться в НХЛ. Такие мысли посещали голкипера. А если стороны договорятся, то еще лучше. Тогда «Динамо» будет застраховано в случае провала канадского легионера. Правда, если Мэтт выстрелит, то проблемы начнутся у Ивана и Константина. Нужен фарм-клуб, чтобы кто-то из них имел постоянную практику.

Хоккей
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Олимпиада
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