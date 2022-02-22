За счет чего Финляндия выиграла Олимпиаду? Они не меняли тренера и не отказывались от звезд

Разбираем путь Суоми.

Тренер-чемпион

Финны улетают из Пекина с заслуженными золотыми медалями. Второе место — потолок для российской команды. Главный тренер Суоми Юкка Ялонен не отказался от самоидентичности и проработанной им системы игры. Независимо от того, приехали хоккеисты КХЛ или НХЛ. Золото финнов на Олимпиаде — логичный итог (и, скорее, только промежуточный) развития хоккея в стране. Дело не в катках, количеством которых объяснял президент ФХР Владислав Третьяк поражение в финале. Последовательная работа — без метаний с назначением тренеров, без мутных отказов от сильных игроков и закулисных войн за власть в хоккее — выводит на правильный путь.

Ялонен — творец успеха финской сборной. Специалист, проработавший четыре сезона в КХЛ и изучивший российских игроков. С национальной командой он прошел все ступени. Тренировал юниоров (взял золото чемпионата Европы-1995), молодежку (золото МЧМ-2016), олимпийцев (бронза Игр-2010) и возил команду на чемпионаты мира (золото ЧМ-2011 и ЧМ-2019). Ялонен брал паузу в сборной, уходил в U20, но его возвращение во взрослую команду получилось триумфальным. Два последних чемпионата мира Суоми играли в финале, а на Олимпиаде в Китае взяли золото.

Ялонен руководил той самой финской молодежкой, которая в 2016-м оставила Россию с Капризовым, Самсоновым, Георгиевым и Проворовым только с серебром. Юкка подержал в руках суперодаренное поколение — костяк Суоми на Олимпиаде в формате всех сильнейших. С игроками из НХЛ финны не считались бы фаворитами. Канадцы и американцы взяли бы вариативностью по подбору хоккеистов. Россия — крутыми талантами и суперзвездами современности. На бумаге Суоми не сильнее конкурентов. При этом Ялонен не раз доказывал, что его модель работает на разных уровнях с разными хоккеистами. С приездом мастеров из НХЛ возросли бы качество игры и скорости. Тактика осталась прежней. За счет нее Суоми могли потеснить грандов и ворваться в гонку за золото.

Прогресс сборной

Дискуссии о том, что наш хоккей идет не туда, — печальные последствия поражений на крупных турнирах. Для нас неудачи — предвестники перемен и отставок. Серебро на Олимпиаде без НХЛ, ради которого поставили на колени внутренний чемпионат и оставили страну без хоккея на месяц, — неудовлетворительный результат. Нет, это не провал. Сборная не выполнила задачу, о которой заявляли на каждом публичном слете. Тренеры выбрали прагматичную модель, и оправдать ее могло только золото. Нет зрелища — есть результат. Этот тезис работал до финала, где нас остановили финны, последовательно идущие к цели.

Мог бы написать, что в Финляндии качественно развивают хоккеистов, а в России не хватает катков, клюшек, шайб, шнурков — да и вообще чего угодно, что требуется для воспитания игроков — победителей Олимпиады. Вот только подобные заявления лишены здравого смысла и вызывают насмешки. 17 игроков финской сборной представляли КХЛ. Напомните, из какой лиги собрали команду Илья Ковальчук и Алексей Жамнов? Гоняем шайбу в одном чемпионате, но одна команда побеждает с запасом, а другая не обыграла в основное время никого из прямых конкурентов и претендентов на медали.

Глупо отрицать общий прогресс Суоми за последние годы. Финны — не главные поставщики хоккейных талантов. За канадцами и американцами европейцам не угнаться. А последние драфты НХЛ подтверждают, что спрос на молодых россиян или шведов выше, чем на финских хоккеистов.

Выбранные на драфтах НХЛ хоккеисты из Швеции, России и Финляндии. Фото «СЭ»

Низкий интерес на драфтах не помешал финнам за последние 10 лет выиграть два золота на взрослых чемпионатах мира, три золота молодежки и два золота юниорки. Сверхудачный результат для сборной, которая с 2001 по 2010 год оставалась без первых мест на ЧМ, МЧМ и ЮЧМ. Системный хоккей приносил Суоми успех и без Ялонена на скамейке. Победа на МЧМ-2016 с Ахо, Лайне и Терявяйненом — единственная, когда финны собрали суперталантливую команду. Остальные — заслуга тренерской мысли и близкой философии. Финны в условиях ограниченных кадровых ресурсов собирали сбалансированные команды. Неплохие, но не самые звездные и далеко не сильнейшие. Вспомните злополучный для российской Dream Team чемпионат мира-2019? Финские ноунеймы поставили подножку нашей звездной атаке с Овечкиным, Малкиным, Кучеровым и Кузнецовым. Суоми задушили нас дисциплиной и давлением, подтвердив, что порядок бьет класс.

Ялонен — герой, но и состав финнов в Пекине был крутым

Ялонен работает в сборной четвертый год. Прошел с командой три чемпионата мира, проверял игроков на Евротурах и к январю 2022-го понимал, какой хоккей покажет команда в Пекине. Состав финнов — лучший по балансу. Это не связано с общим уровнем их игроков в мире. Перед Олимпиадой сложилась благоприятная ситуация: в Европе достаточно мастеровитых хоккеистов подходящего возраста. До Игр-2022 Россию оправданно называли главным выгодоприобретателем отказа НХЛ. Оказалось, что и у Суоми в европейских лигах хватает крутых игроков. Большая их часть прописались в КХЛ. Ялонену оставалось встроить их в свою систему, с чем тренер справился идеально. Собрал два звена для созидания и два сдерживающих звена.

Финны сыграли в привычный хоккей и возвели в абсолют идеологию, показавшую эффективность на последних чемпионатах мира. Не переучивали и не загоняли в рамки креативных лидеров, а грамотно распределили роли, полагаясь на разноплановость. С трудом представляю, чтобы Ялонен отказался, к примеру, от Андрея Кузьменко и Антона Бурдасова. Если сравнивать наш состав с финским, невызов форвардов СКА аналогичен отказу от Гранлунда или Хартикайнена. Тем более нападающие играют вместе, а Ялонен как раз и доверился клубным связкам.

Состав Суоми не формировался по клубному принципу. Никто не созывал экспертных советов. Не останавливал внутренний чемпионат и не закрывал команду на месяц на базе под Хельсинки. Без лишних лозунгов и безрассудных шагов финнам удалось исправить одно из олимпийских недоразумений. До пекинских Игр их сборная оставалась единственной из «Большой шестерки» без золота ОИ. Команда Ялонена подарила стране историческую победу.

Финны превзошли соперников в мелочах, в дисциплине и не отклонялись от тактики, которая приносила успех. Они оттолкнулись от опыта прошлого, почерпнули знания, полученные от тренеров советской школы, приглашенных в страну в конце XX века, и создали собственную систему. Сейчас уже нашим специалистам и хоккейным руководителям есть чему поучиться у коллег из Суоми. Финляндия — самая прогрессирующая хоккейная страна, если убрать за скобки Канаду и США, добивающихся результата за счет массовости. Государство с населением вдвое меньше Москвы прогрессирует и научилось выигрывать крупные турниры. Их путь заслуживает уважения.