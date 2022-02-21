Трудно вспомнить, когда Россия играла так скучно и тоскливо. Нельзя убивать КХЛ ради сборной

Обозреватель «СЭ» подводит спортивные и политические итоги хоккейного турнира Олимпиады.

Это серебро с восторгом вспоминать не будут

За четыре года с Пхенчхана-2018 был сделан шаг назад, если брать во внимание голый результат. Именно он интересует чиновников высокого ранга и обычных болельщиков, которых хоккей по-настоящему привлекает от силы два-три раза в год во время крупных турниров.

Получается, что в глобальном смысле гордиться серебром Олимпиады нечего. Особенно на фоне триумфальных лыжников и фигуристов — главных героев Пекина. Выступление хоккеистов с восторгом вспоминать через несколько лет будут едва ли. Разродиться такой мыслью легко, всего лишь поверхностно препарировав детали.

Грустные факты по итогам Пекина выделить необходимо. За весь турнир сборная России в основное время не одолела ни одного соперника, которого можно отнести к топ-категории. Шведов, которые привезли в Пекин странный для себя состав с упором на «физику» и габариты, в равной борьбе удалось дожать только в серии послематчевых бросков. Не гордиться же скромными и нервозными победами над датчанами со швейцарцами? Историю встреч с этими соперниками на крупных турнирах поднять легко. Статистика в российскую пользу умопомрачительная.

Оценка привлекательности хоккея — дело крайне субъективное. Однако не могу припомнить, когда и на каком турнире за последние лет 20 российская команда играла настолько просто, скучно и тоскливо. Количество явных голевых моментов и заброшенных шайб ужасающе низкое. Для хоккейной нации, которая воспитывает массу классных нападающих и периодически любит вспоминать славные традиции прошлого, это неприемлемо.

Перед турниром для штаба и сборной было сделано все, включая непопулярные решения о досрочной приостановке, а позднее и завершении регулярного чемпионата КХЛ. Россияне по сравнению со всеми конкурентами имели лучше условия для подготовки к турниру, начиная с логистики и заканчивая сроками. Ожидания золотых медалей с реальностью разошлись. Пусть и ненамного.

Четыре года назад сборная взяла титул. Сейчас, несмотря на минимальное по счету поражение в финале, все было закономерно. В то же время к игрокам и тренерам большие претензии сложно предъявить. За проделанную работу им не должно быть стыдно. Они выкладывались по максимуму в каждом матче, пытались оперативно решать проблемы, искали новые сочетания — но не стояли с каменными лицами, ничего не делая.

Несколько странно читать слова президента ФХР Владислава Третьяка о том, что тренерский штаб с чем-то не справился. Обычно наш легендарный вратарь выступал более дипломатично. Даже когда ранее сборная оставалась без медалей.

Сергей Федоров и Алексей Жамнов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Жамнову не хватило опыта

Общая картина не позволяет говорить об увольнении нынешнего тренерского штаба. Олег Знарок и его помощники работали в национальной команде с весны 2014 года. Олимпиада в Пхенчхане стала логичной точкой в четырехлетнем цикле. С тех пор тренеры в сборной России менялись по необъяснимой со стороны прихоти каждый год, словно речь шла об уборщице или продавце на рынке.

Серьезное дело требует серьезного подхода. Юкка Ялонен, бравший с финнами еще бронзу Олимпиады-2010 и золото чемпионата мира в 2011-м, работает в национальной команде четвертый сезон подряд. За этот период он имел кучу возможностей отшлифовать свою систему, вписать в нее подходящих по духу игроков и много раз опробовать свои методы в деле.

Назначение не имевшего большого опыта самостоятельной работы Жамнова стало следствием столкновения разных сфер влияния. Его вместе с ассистентами неожиданно бросили в дело с колес, не предоставив достаточного количества времени для тестирования своих идей. Отказ ехать на Кубок «Карьяла» спустя несколько месяцев выглядит ошибкой. Жамнов лишь на домашнем этапе Евротура смог попробовать себя в деле.

Хоккейные функционеры хотят выиграть Олимпиаду и зарекомендовать себя. Они как минимум обязаны создать подходящие условия, чтобы тренерский штаб мог реализовать амбициозный план. Вместо этого произошло насилие над собственной лигой. Хотя именно в клубах развивают игроков и готовят кадры в сборную.

Логично, что тренерский штаб, работая в условиях временного дефицита, выбрал самую надежную стратегию для достижения результата. Иной выбор был сопряжен с большим риском. Обратите внимание, что обычно спокойный, как скала, Жамнов весь турнир был не похож сам на себя, нервничал, сильно переживал и на скамейке едва место находил.

Только после того, как команда вышла в финал, он немного раскрепостился. Ни в одной сборной на этой Олимпиаде над тренером не было такого давления. Это очевидно, ведь неудача могла Жамнова легко выбросить из хоккея на роль почетного пенсионера.

Нельзя повторять прошлые ошибки

Полюбить всем сердцем хоккей, который показала российская команда в Пекине, нельзя. Но делать вывод, что этот штаб не может работать иначе, — большое заблуждение. Например, на Кубке Первого канала игра выглядела по-другому. Но для того чтобы ее отстроить до мелочей, необходимо больше времени и поменьше давления. Нынешний тренерский штаб своей работой заслужил новый шанс. Хотя бы на два года.

И еще один момент, о котором сложно забыть. Состав серебряной сборной и еще раньше общий список кандидатов представляли игроки самых разных клубов. В их числе и скромный «Спартак». Его защитник Никишин стал открытием, полностью оправдав свое место в первой паре. Очень достойно смотрелись молодые Грицюк («Авангард») и Телегин («Трактор»).

Это убеждает в том, что практика создания базовых клубов порочна. Игроки в такой ситуации не растут и часто деградируют, не получая достойного уровня сопротивления. В 2018-м сборная России была всех сильнее на голову и чуть не упустила золотую медаль, а на чемпионатах мира не добиралась даже до финалов на протяжении шести турниров.

Натворить необдуманных дел, говоря об интересах национальной команды, можно легко и просто. В этом мы все уже имели возможность убедиться. Если и сейчас функционеры пойдут той же самой дорогой и начнут недооценивать спортивный принцип в лиге, то ничего хорошего впереди не будет. Надежда на помощь из НХЛ останется, но в последние годы даже наши суперзвезды из-за океана не могли в корне изменить ситуацию. Повторение прежнего сценария — путь в тупик. Хоккей как индустрия будет малоинтересен массовому зрителю.