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Сегодня, 14:00

Россию вновь лишил победы корявый ветеран. Он мог пропустить Олимпиаду из-за коронавируса

Финский хоккеист Анттила вновь помешал сборной России одержать победу в турнире
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Марко Анттила.
Фото Reuters
Марко Анттила — вновь национальный герой Финляндии.

Практически каждый финал крупного турнира дарит целый караван крутых историй. И если финские режиссеры возьмутся за киновоплощение победы команды Юкки Ялонена на Олимпиаде в Пекине, то главным героем экранизации стопроцентно должен стать двухметровый ветеран Марко Анттила, которого теперь официально можно назвать кошмаром сборной России.

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Увидев 36-летнего вингера без формы, вы вряд ли распознаете в нем хоккеиста. Худой, сутулый, долговязый, совершенно нескладный и неотесанный — таких обычно стараются отсеивать еще в детской школе. Однако гениальный «журавль» с корявым и неустойчивым катанием из крохотного городка Лемпяаля на юго-западе Финляндии не просто выбился в профессионалы, но и на старость лет стал национальным героем.

Если вы смотрели ЧМ-2019, то наверняка должны помнить, как он в статусе капитана чумовой сборной Финляндии, собранной из игроков европейских чемпионатов, своим голом не пустил в финал нашу россыпь энхаэловцев в финал, а чуть позже сделал дубль и похоронил в матче за золото симпатичных канадцев.

Мировое первенство в Братиславе, на котором хоккейный Питер Крауч превратился в настоящего снайпера, стало для нападающего «Йокерита» турниром жизни. В столицу Словакии он уезжал неказистым ролевиком, а вернулся на родину национальным героем.

После ЧМ Анттила, которого болельщики в шутку называли Мерке — как одного из персонажей сказок Туве Янссон о Муми-троллях — был настолько популярен, что «Джокеры» выпустили ограниченную серию футболок с изображением его лица и реализовали ее всего за несколько дней.

«Савинайнен предложил сделать Анттилу следующим президентом. Знаете, мне очень повезло, что президентские выборы уже прошли», — шутил президент Финляндии Саули Нийнисте.

Тот чемпионат мира казался пиком и самым счастливым моментом в карьере хоккеиста, редко поднимавшегося в КХЛ выше четвертого звена. Но в декабре прошлого года НХЛ отказалась ехать на Олимпийские игры, и всем стало понятно — Юкка Ялонен точно повезет Марко в Пекин за олимпийским золотом.

И ведь Мерке его не подвел. Хотя из-за коронавируса он вообще мог не сыграть на турнире — практически сразу по прилете в Пекин его ПЦР-тест показал положительный результат, и несколько дней ему пришлось провести в ковид-изоляторе.

Формально золотой гол сегодня забросил его неизменный партнер по «Йокериту» Ханнес Бьорнинен, чье касание изменило траекторию полета шайбы. Но именно Анттила сумел изловчиться и сделать классный наброс с вершины.

История Анттилы — тот самый случай, когда жизнь действительно лучший драматург. Несколько лет назад невозможно было представить, что форвард, от которого отказались в бедовом Новокузнецке, под конец карьеры станет чемпионом мира и олимпийским чемпионом.

«Кузня» в 2013-м подписывала Анттилу в статусе лучшего снайпера финского ТПС и рассчитывала, что он поможет им впервые попасть в плей-офф, а на выходе получила неуклюжего сутулого гиганта, разочаровавшего Германа Титова уже после 16 матчей. Правда, расторгать односторонний контракт вингера сибиряки решили через список отказов и после прохождения процедуры отправили его играть в ВХЛ за ныне покойную «Ариаду» из Волжска.

Ссылка в «вышку» Марко и его жену не испугала, но точно подарила кучу незабываемых эмоций:

«В Волжске все было еще интересней. Мы с женой жили в Ледовом дворце. В городе не было отелей, я был единственным иностранцем в команде, и других вариантов проживания просто не было. Мы жили на так называемой базе. Также там жили еще несколько игроков и бродячая собака, о которой они заботились.

Они приносили ей еду из местного ресторана, куда мы ходили есть. Когда мы ходили в магазин, собака шла за мной. В Финляндии такого никогда бы не случилось", — вспоминал Анттила реалии российской глубинки в интервью Iltalehti.

Кто знает, может, именно волжские воспоминания подпитывают Анттилу каждый раз, когда он выходит играть против сборной России?

Грусть хоккеистов сборной России.

Марко Анттила
Олимпиада
Сборная России по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
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