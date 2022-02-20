Россию вновь лишил победы корявый ветеран. Он мог пропустить Олимпиаду из-за коронавируса

Практически каждый финал крупного турнира дарит целый караван крутых историй. И если финские режиссеры возьмутся за киновоплощение победы команды Юкки Ялонена на Олимпиаде в Пекине, то главным героем экранизации стопроцентно должен стать двухметровый ветеран Марко Анттила, которого теперь официально можно назвать кошмаром сборной России.

Увидев 36-летнего вингера без формы, вы вряд ли распознаете в нем хоккеиста. Худой, сутулый, долговязый, совершенно нескладный и неотесанный — таких обычно стараются отсеивать еще в детской школе. Однако гениальный «журавль» с корявым и неустойчивым катанием из крохотного городка Лемпяаля на юго-западе Финляндии не просто выбился в профессионалы, но и на старость лет стал национальным героем.

Если вы смотрели ЧМ-2019, то наверняка должны помнить, как он в статусе капитана чумовой сборной Финляндии, собранной из игроков европейских чемпионатов, своим голом не пустил в финал нашу россыпь энхаэловцев в финал, а чуть позже сделал дубль и похоронил в матче за золото симпатичных канадцев.

What a goal from Anttila to get @leijonat on the board, and the 1-0 lead #RUSFIN #IIHFWorlds



Watch the highlights at https://t.co/UN4KhitcC3 pic.twitter.com/k7M0DyAdTl — IIHF (@IIHFHockey) May 25, 2019

Мировое первенство в Братиславе, на котором хоккейный Питер Крауч превратился в настоящего снайпера, стало для нападающего «Йокерита» турниром жизни. В столицу Словакии он уезжал неказистым ролевиком, а вернулся на родину национальным героем.

После ЧМ Анттила, которого болельщики в шутку называли Мерке — как одного из персонажей сказок Туве Янссон о Муми-троллях — был настолько популярен, что «Джокеры» выпустили ограниченную серию футболок с изображением его лица и реализовали ее всего за несколько дней.

«Савинайнен предложил сделать Анттилу следующим президентом. Знаете, мне очень повезло, что президентские выборы уже прошли», — шутил президент Финляндии Саули Нийнисте.

Тот чемпионат мира казался пиком и самым счастливым моментом в карьере хоккеиста, редко поднимавшегося в КХЛ выше четвертого звена. Но в декабре прошлого года НХЛ отказалась ехать на Олимпийские игры, и всем стало понятно — Юкка Ялонен точно повезет Марко в Пекин за олимпийским золотом.

И ведь Мерке его не подвел. Хотя из-за коронавируса он вообще мог не сыграть на турнире — практически сразу по прилете в Пекин его ПЦР-тест показал положительный результат, и несколько дней ему пришлось провести в ковид-изоляторе.

Формально золотой гол сегодня забросил его неизменный партнер по «Йокериту» Ханнес Бьорнинен, чье касание изменило траекторию полета шайбы. Но именно Анттила сумел изловчиться и сделать классный наброс с вершины.

Men's Hockey Gold Medal Game

? Hannes Bjorninen (Anttila, Ohtamaa)

2-1 Finland pic.twitter.com/ETSGTnAuQ3 — This is the KHL (@KHLreplays) February 20, 2022

История Анттилы — тот самый случай, когда жизнь действительно лучший драматург. Несколько лет назад невозможно было представить, что форвард, от которого отказались в бедовом Новокузнецке, под конец карьеры станет чемпионом мира и олимпийским чемпионом.

«Кузня» в 2013-м подписывала Анттилу в статусе лучшего снайпера финского ТПС и рассчитывала, что он поможет им впервые попасть в плей-офф, а на выходе получила неуклюжего сутулого гиганта, разочаровавшего Германа Титова уже после 16 матчей. Правда, расторгать односторонний контракт вингера сибиряки решили через список отказов и после прохождения процедуры отправили его играть в ВХЛ за ныне покойную «Ариаду» из Волжска.

Ссылка в «вышку» Марко и его жену не испугала, но точно подарила кучу незабываемых эмоций:

«В Волжске все было еще интересней. Мы с женой жили в Ледовом дворце. В городе не было отелей, я был единственным иностранцем в команде, и других вариантов проживания просто не было. Мы жили на так называемой базе. Также там жили еще несколько игроков и бродячая собака, о которой они заботились.

Они приносили ей еду из местного ресторана, куда мы ходили есть. Когда мы ходили в магазин, собака шла за мной. В Финляндии такого никогда бы не случилось", — вспоминал Анттила реалии российской глубинки в интервью Iltalehti.

Кто знает, может, именно волжские воспоминания подпитывают Анттилу каждый раз, когда он выходит играть против сборной России?