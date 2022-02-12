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Сегодня, 23:15

Молодой форвард подвел Россию, удалившись до конца матча. Но не стоит винить его в поражении чехам

Корреспондент «СЭ» разобрал игру форварда сборной России Дмитрия Воронкова в матче с Чехией на Олимпиаде-2022
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Россия — Чехия — 5:6 ОТ. Дмитрий Воронков (справа).
Фото Getty Images
Разбираем игру Дмитрия Воронкова, ставшего антигероем дня.

Дмитрию Воронкову не привыкать — к 21 году его уже второй раз обвиняют в поражении сборной. Первый раз это было на МЧМ-2020, когда два удаления нападающего обернулись двумя голами канадцев в проигранном финале. Сейчас — похожая история уже на взрослом уровне. В конце второго периода Воронков был наказан удалением до конца игры, и за пять минут большинства чехи отличились дважды.

Россия&nbsp;&mdash; Чехия&nbsp;&mdash; 5:6 ОТ. Дмитрий Воронков (справа). Жалобы на судейство — удел слабых. Засудили ли сборную России в матче с Чехией?

Сборная России, которая еще за пару минут до второго перерыва вела в счете, ушла на отдых при 2:3. Сказался этот момент на результате? Безусловно. Но уверен в том, что винить в первом поражении в Пекине одного Воронкова точно не стоит. Есть две причины:

1. Удар Седлака точно не заслуживал удаления до конца. Чех находился в низкой стойке, опустив голову, а Воронков инстинктивно выставил плечо. Седлак же решил сыграть клюшкой и тянулся за шайбой.

2. После пропущенных в меньшинстве шайб россияне не только отыгрались, но и вышли вперед. В том, что команда Жамнова не удержала преимущество, виноват точно не Воронков.

Конечно, Воронкову стоило держать в голове то, что чехи провоцировали его с начала матча, и ответственности за наказание с него никто не снимает. Но и нацеленной грубости с его стороны не было.

Гол в&nbsp;ворота сборной России.

В этом сезоне сам Воронков стал жертвой грубого приема — в матче с «Салаватом Юлаевым» его встретил Петр Хохряков. Силовой прием был чистым, а Хохряков получил четыре матча дисквалификации больше из-за последствий — Дмитрий надолго выбыл из строя. Но в первую очередь Воронков известен как силовой нападающий — в прошлом плей-офф он терроризировал Григория Панина и Илью Ковальчука. Авторитетов на льду для него нет, как и страха — и в этом как достоинство, так и недостаток нападающего.

Вылезти на ворота, затолкать шайбу с «мясом», задавить соперника у бортов — вряд ли кто-то в сборной справится с этим лучше Воронкова. Но с дисциплиной однозначно стоит что-то делать.

Россия&nbsp;&mdash; Чехия&nbsp;&mdash; 5:6 ОТ. «Симулянт. Я его даже не трогал». Что говорили игроки и тренер после матча Россия — Чехия

Важно, что Алексей Жамнов не стал делать из молодого нападающего изгоя, переведя гнев на судей: «Он шел к шайбе, и это игровой момент. В принципе, он все делал правильно, прикрывал корпусом шайбу». Это должно придать Воронкову уверенности, хотя он и так психологически устойчив. После случая на МЧМ-2020 толпы хейтеров обрушили его директ в Instagram — не каждый такое выдержит. Но Воронков отнесся к этому спокойно и никак не реагировал. Скорее всего, так же будет и в этот раз.

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Сборная Чехии по хоккею
Дмитрий Воронков
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