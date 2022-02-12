Молодой форвард подвел Россию, удалившись до конца матча. Но не стоит винить его в поражении чехам

Разбираем игру Дмитрия Воронкова, ставшего антигероем дня.

Дмитрию Воронкову не привыкать — к 21 году его уже второй раз обвиняют в поражении сборной. Первый раз это было на МЧМ-2020, когда два удаления нападающего обернулись двумя голами канадцев в проигранном финале. Сейчас — похожая история уже на взрослом уровне. В конце второго периода Воронков был наказан удалением до конца игры, и за пять минут большинства чехи отличились дважды.

Сборная России, которая еще за пару минут до второго перерыва вела в счете, ушла на отдых при 2:3. Сказался этот момент на результате? Безусловно. Но уверен в том, что винить в первом поражении в Пекине одного Воронкова точно не стоит. Есть две причины:

1. Удар Седлака точно не заслуживал удаления до конца. Чех находился в низкой стойке, опустив голову, а Воронков инстинктивно выставил плечо. Седлак же решил сыграть клюшкой и тянулся за шайбой.

2. После пропущенных в меньшинстве шайб россияне не только отыгрались, но и вышли вперед. В том, что команда Жамнова не удержала преимущество, виноват точно не Воронков.

Конечно, Воронкову стоило держать в голове то, что чехи провоцировали его с начала матча, и ответственности за наказание с него никто не снимает. Но и нацеленной грубости с его стороны не было.

В этом сезоне сам Воронков стал жертвой грубого приема — в матче с «Салаватом Юлаевым» его встретил Петр Хохряков. Силовой прием был чистым, а Хохряков получил четыре матча дисквалификации больше из-за последствий — Дмитрий надолго выбыл из строя. Но в первую очередь Воронков известен как силовой нападающий — в прошлом плей-офф он терроризировал Григория Панина и Илью Ковальчука. Авторитетов на льду для него нет, как и страха — и в этом как достоинство, так и недостаток нападающего.

Вылезти на ворота, затолкать шайбу с «мясом», задавить соперника у бортов — вряд ли кто-то в сборной справится с этим лучше Воронкова. Но с дисциплиной однозначно стоит что-то делать.