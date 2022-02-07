Скандальный случай с отчислением Кузьменко из сборной: издевательство над личностью или необходимость?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Отказ

Между сообщением для прессы о том, что нападающий Андрей Кузьменко «получил микроповреждение и не сможет помочь сборной» и моментом, когда хоккеист узнал об этом, прошло минут 10. То есть представьте: когда новость уже обсуждалась, спортсмен вообще был не в курсе происходящего. Днем форвард вышел на тренировку вместе с запасными и двумя вратарями, отлично поработал, затем пошел восстанавливаться и готовиться к другим занятиям. И тут его попросили собирать вещи. Загадка здесь только одна — зачем вообще повезли в Азию.

Очевидно же, что на Кузьменко не рассчитывают с самого начала, наверное, с момента, когда решено было отказаться от услуг Антона Бурдасова (этот нападающий СКА зачем-то просидел несколько дней в московском отеле). Андрей постоянно был запасным, ни с кем не наигрывался из основного состава. Наверное, журналисты виноваты в том, что хоккеиста взяли в Пекин. Мы-то, пробираясь сквозь барьеры, узнавали, как результативно питерский армеец действует на сборах. Не взять такого — начнутся споры, правда, ни разу не возникало мыслей, что штабу интересно мнение журналистов. И все-таки это не очень красиво по отношению к игроку. Скажите сразу, что не видите его в команде, зачем издеваться? И придумывать про травму. Тем более про маленькое повреждение, которое быстро можно залечить. Сами себя лишили возможности для маневра. Три матча пройдут — затем плей-офф. А вдруг кто-то заболеет или травмируется? Странная история.

Хоккеисты «Горняка». ХК «Горняк»

В плей-офф

Очередным участником плей-офф ВХЛ стал «Горняк». Чистый фарм-клуб «Автомобилиста», еще в прошлом сезоне перебравшийся из Учалов в Верхнюю Пышму, в этом чемпионате произвел очень хорошее впечатление. Команда была не такой мощной, как при нынешнем тренере «Нефтехимика» Олеге Леонтьеве, но стиль не изменила. Алексей Алексеев, перебравшийся из «Химика» (там он был помощником Горбенко), не стал ничего ломать и заставлять хоккеистов «работать» на льду. Команда неплохо начала сезон, проведя девять матчей подряд с набранными очками при двух поражениях в серии буллитов, достойно пережила декабрьско-январский спад (1 победа в 10 матчах), а в последнее время все наладилось.

Вряд ли клуб будет претендовать на Кубок Петрова. Даже в лучшие сезоны команда на стадии плей-офф проигрывала, хоккеистов не хватало на важные матчи. Но нервы уральцы испортят кому угодно. По крайней мере, первый раунд они способны пройти. Есть ли потенциальные звезды в «Горняке»? Многие уже играли в КХЛ, получали шанс и по разным причинам в «Автомобилисте» не закрепились. Есть молодой Никита Бледнов, но он во взрослой команде получает пока очень мало времени. В МХЛ хоккеиста не отпускают, но в Высшей лиге он в четвертом звене. Лучшему снайперу команды Егору Баранову уже 23 года. Если бы клуб КХЛ из Екатеринбурга не тратил миллиарды на легионеров, то Егор мог бы получить шанс, но при нынешней конкуренции он вряд ли пробьется. Обратите внимание на вратаря Георгия Романова. Помню его еще по «Омским Ястребам», где он выступал в скрытой аренде. Прогрессирующий голкипер, способный заиграть в КХЛ. Но ему надо уезжать из системы. Да и он сам понимает это, ведь перед глазами пример Владимира Галкина, которому не дают шанса обрести уверенность.

Сергей Толчинский. Фото photo.khl.ru

Планы

Сергей Толчинский объявил о том, что думает о переезде в Америку. Нападающий «Авангарда» не исключил, что отправится туда уже в следующем сезоне. И вероятность этого весьма высока. Лучший хоккеист прошлого плей-офф в этом сезоне не так заметен. Виноваты травмы, а также то, что сильно изменилась команда. Перекос в сторону силового стиля, вечные придирки Боба Хартли — все это мешает хоккеисту нащупать то настроение, что было у него год назад. И поддержки от менеджеров нет.

Вы помните, как совсем недавно форварда раскритиковали те, кто должен защищать при первой возможности. Толчинского не вызвали в сборную, но вместо того, чтобы приободрить хоккеиста, Александр Крылов и Алексей Волков дополнительно унизили Сергея. Мол, правильно, что не взяли: ноль голов в равных составах и совсем не тот, что был в прошлом.

Контракт у Толчинского заканчивается. Судя по всему, переговоры зайдут в тупик, так как с таким отношением Сергей вряд ли пойдет на уступки по сумме. Да, свободно сменить команду в КХЛ он сейчас не может, но если отправится в Северную Америку, то в 2023 году станет неограниченно свободным агентом. Толчинский играл за океаном, на его счету всего четыре матча за «Каролину». Кажется, что ему будет трудно в НХЛ, но после того, как поступают с турниром в нашей стране, не поднимается рука кого-то отговаривать от отъезда. Если «Авангард» упустит Сергея, то это будет провал. В лиге совсем мало хоккеистов такого высокого уровня. И придется сильно переплачивать, чтобы зазвать кого-то в Омск.