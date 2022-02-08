Женская сборная Финляндии по хоккею сыграет в масках в матче с Россией на Олимпиаде-2022

Женская сборная Финляндии по хоккею сыграет в масках в матче против России на Олимпиаде

Женская сборная Финляндии по хоккею сыграет в масках против команды России в заключительном матче группового этапа олимпийского турнира в Пекине.

«Сборная Финляндии сегодня решила сыграть со сборной ОКР в масках на лицах. Решение было принято после обсуждения вопроса с Международной федерацией хоккея», — сообщает пресс-служба финской сборной в Twitter.

Встреча Финляндии и России состоится сегодня, 8 февраля. Игра начнется в 16.10 по московскому времени.

Напомним, 7 февраля матч между женскими командами Канады и России (6:1) начался с задержкой на час, так как не были получены результаты тестов на коронавирус. Перед третьим периодом они появились: россиянки маски сняли, канадки — нет.