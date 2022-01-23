Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей

Сегодня, 23:04

Жамнов рассказал, почему Галимов не попал в состав сборной России на Олимпиаду

Михаил Скрыль
Корреспондент

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал ситуацию с нападающим Артемом Галимовым, который не попал в окончательный состав команды на Олимпиаду-2022.

«С Галимовым ничего не происходило. Он приехал в расположение сборной, был с командой. Мы в последний момент решили сделать замену, — сказал Жамнов. — Решение было принято только сегодня. Не знаю, откуда взялась информация о том, что он не хотел приезжать в сборную. Он не попал в состав по хоккейным причинам».

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Олимпиада
Сборная России по хоккею
Алексей Жамнов
2
0
Читайте также
Польза и вред чеснока. Сколько можно есть в день?
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В сборной России объяснили, почему не включили Бурдасова и Толчинского в состав на Олимпиаду

Ковальчук рассказал об условиях проживания сборной России в олимпийской деревне
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости