Жамнов рассказал, почему Галимов не попал в состав сборной России на Олимпиаду

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал ситуацию с нападающим Артемом Галимовым, который не попал в окончательный состав команды на Олимпиаду-2022.

«С Галимовым ничего не происходило. Он приехал в расположение сборной, был с командой. Мы в последний момент решили сделать замену, — сказал Жамнов. — Решение было принято только сегодня. Не знаю, откуда взялась информация о том, что он не хотел приезжать в сборную. Он не попал в состав по хоккейным причинам».

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.