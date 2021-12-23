Главный тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал, что Сергей Наумов заменит Евгения Набокова на посту тренера вратарей национальной команды.

«Евгения Набокова на посту тренера вратарей сборной России заменит Сергей Наумов. Гончар точно едет на Олимпиаду. У него подписан контракт с ФХР — в данный момент у него нет никаких обязательств перед клубами НХЛ», — сказал Жамнов.

Он также ответил на вопрос об участии Павля Дацюка и Ильи Ковальчука в Олимпиаде в Пекине.

«По Дацюку тяжело сказать. Все-таки он давно уже без игровой практики. Давайте говорить честно и открыто, что у нас есть ребята помоложе, которые достойны представлять сборную России на Олимпийский играх», — добавил Жамнов.

22 декабря НХЛ официально объявила о том, что игроки лиги из-за сложной ситуации в связи с коронавирусом не выступят на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. Игры пройдут с 4 по 20 февраля.