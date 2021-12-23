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Сборной России по хоккею перед Олимпиадой проведет один-два матча в России и одну игру в Пекине

13:00
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Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук сообщил, что перед Олимпиадой национальная команда планирует сыграть 1-2 товарищеских матча в России и одну игру в Пекине.

Ранее Ковальчук заявил, что после Кубка Первого канала был определен костяк сборной России на Олимпиаду-2022.

Вчера, 22 декабря, НХЛ официально объявила, что хоккеисты лиги не примут участия в Олимпийских играх.

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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Иван Богун все материалы автора
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