Сидни Кросби: «Очень жаль ребят, которые лишились возможности сыграть на Олимпиаде»

Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби прокомментировал решение НХЛ не отпускать игроков на Олимпиаду-2022 в Пекине.

«Сложно все оценить, мы думали, что на этот раз у нас будет шанс, — цитирует Кросби официальный сайт НХЛ. — Мне повезло — я два раза ездил на Олимпиаду. Мне очень жалко ребят, которые лишились такой возможности. Это не тот случай, когда все откладывается на год или на пару месяцев. Такой шанс может выпасть раз в жизни, не так часто у спортсмена появляется такая возможность. Она может быть единственной. Все может сложиться удачно, но очень обидно, если этого не происходит».

34-летний Сидни Кросби — двукратный олимпийский чемпион в составе сборной Канады.