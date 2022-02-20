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Сегодня, 10:19

«После забитого гола все могло сложиться по-другому...». Яковлев — о поражении от Финляндии

Защитник сборной России Яковлев заявил, что после забитого гола команда стала проще играть
Игорь Рабинер
Обозреватель

Защитник сборной России Егор Яковлев после поражения от Финляндии (1:2) в финале Олимпиады отметил, что нужно было продолжать играть в свой хоккей.

— Какой позитив ты видишь от этой Олимпиады?

— Мы играли в финале, мы дошли до него. Это уже результат. С одним голом тяжело выиграть, это факт. Рано мы забили. Стали играть проще, откидываться. После забитого гола все могло сложиться по-другому, если бы мы продолжили играть в свой хоккей.

— Есть ощущение, что все отдали в полуфинале и на финал уже не хватило.

— Я бы не сказал так. Эмоции были. Это финал Олимпийских игр. Эмоции были. Мы очень хотели. Но как есть, так есть.

— Финляндия всегда была неудобным соперником для России. Этот факт влиял сегодня?

— Я бы так не сказал. Две примерно равные команды. Где-то им сегодня чуть больше повезло, если посмотреть на голы, которые они забили. Это финал. Здесь и такие мусорные голы нужны. Поэтому и нужно больше бросать.

Егор Яковлев (ХК Металлург)
Сборная России по хоккею
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