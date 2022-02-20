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Сегодня, 10:19

Нападающий сборной России Грицюк назвал обидным поражение от Финляндии в финале Олимпиады

Грицюк назвал обидным поражение от Финляндии в финале Олимпиады
Игорь Рабинер
Обозреватель

Нападающий сборной России и «Авангарда» Арсений Грицюк прокомментировал поражение от сборной Финляндии в финале Олимпиады в Пекине.

— Поздравляем с медалью. Какие эмоции испытываешь сейчас?

— Пустота. Обидное поражение. Нужно перезагрузиться и вернуться в клуб с новыми эмоциями.

— Чего не хватило сборной России?

— Мало бросали, мало наседали. Финны очень здорово сыграли в средней зоне. Практически все атаки наши рушили. Мы мало играли в зоне атаки.

Сегодня, 20 февраля сборная Финляндии обыграла Россию в финале Олимпиады со счетом 2:1 и впервые в истории стала олимпийским чемпионом.

Арсений Грицюк
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Олимпиада
Сборная России по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
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