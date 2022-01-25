Защитник ЦСКА Гилмор попал в число запасных сборной Канады на Олимпиаду

Сборная Канады объявила состав команды на Олимпийские игры в Пекине. В основной список вошли 25 игроков.

Еще 6 хоккеистов были включен в число запасных. В их числе оказался защитник ЦСКА Джон Гилмор. Также запасными стали: голкипер Джастин Погги, защитник Морган Эллис, нападающие Крис ДиДоменико, Кент Джонсон и Макс Веронно.

Олимпийский хоккейный турнир стартует 9 февраля. Сборная Канады на групповом этапе сыграет с командами Германии (10 февраля), США (11 февраля) и Китая (13 февраля).