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Сегодня, 20:02

Защитник ЦСКА Гилмор попал в число запасных сборной Канады на Олимпиаду

Иван Шитик
Корреспондент

Сборная Канады объявила состав команды на Олимпийские игры в Пекине. В основной список вошли 25 игроков.

Еще 6 хоккеистов были включен в число запасных. В их числе оказался защитник ЦСКА Джон Гилмор. Также запасными стали: голкипер Джастин Погги, защитник Морган Эллис, нападающие Крис ДиДоменико, Кент Джонсон и Макс Веронно.

Олимпийский хоккейный турнир стартует 9 февраля. Сборная Канады на групповом этапе сыграет с командами Германии (10 февраля), США (11 февраля) и Китая (13 февраля).

Олимпиада
Сборная Канады по хоккею
ХК ЦСКА (Москва)
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