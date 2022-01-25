Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей

Сегодня, 19:04

Сборная Канады по хоккею объявила окончательный состав на Олимпийские игры в Пекине

Иван Шитик
Корреспондент
Хоккеисты сборной Канады.
Фото IIHF

Сборная Канады 25 января на специальной презентации объявила официальный состав команды на Олимпийские игры в Пекине.

Вратари: Девон Леви (Северо-Восточный университет, NCAA), Эдди Паскуале («Локомотив», КХЛ), Мэтт Томкинс («Фрелунда», Швеция).

Защитники: Брэндон Гормли («Динамо» Рига, КХЛ), Алекс Грант («Йокерит», КХЛ), Оуэн Пауэр (Мичиганский университет, NCAA), Тайлер Уотерспун («Ютика», АХЛ), Мэт Робинсон (СКА, КХЛ), Марк Барберио, Джейсон Демерс (оба — «Ак Барс», КХЛ), Максим Норо («Цюрих», Швейцария).

Нападающие: Даниэль Карр («Лугано», Швейцария), Даниэль Уинник («Женева», Швейцария), Корбэн Найт («Авангард», КХЛ), Адам Крэкнелл («Бэйкерсфилд», АХЛ), Бен Стрит («Мюнхен», Германия), Мэйсон Мактавиш («Гамильтон», OHL), Джек Макбэйн (Бостонский колледж, NCAA), Лэндон Ферраро («Кельн», Германия), Эрик Стаал («Айова», АХЛ), Давид Деарне («Фрибур-Готтерон», Швейцария), Адам Тамбеллини («Регле», Швеция), Джордан Уил («Ак Барс»), Эрик О'Делл («Динамо», КХЛ), Джош Хо-Сэнг («Торонто Марлиз», АХЛ).

Напомним, что накануне Международная федерация хоккея преждевременно опубликовала состав в Twitter. Пост был быстро удален, но список игроков уже успел утечь в интернет.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине. Это будут уже вторые Игры без НХЛ подряд.

Олимпиада
Сборная Канады по хоккею
2
26
Читайте также
Как Овечкин чуть не женился на Кириленко. Невероятный роман, который закончился ссорой
Реклама
Материалы сюжета: КХЛ на паузе, НХЛ отказалась от Олимпиады 2022 в Пекине, состав России, лучшие хоккеисты мира пропустят зимние Игры: главное
Составы хоккейных сборных на Олимпиаду-2022: кто будет играть в Пекине
Мошенники атаковали молодых хоккеистов. Просят предсказать счет, если не сбылось — требуют деньги
Стали известны два варианта окончания регулярного чемпионата КХЛ
Топ-вратарь из КХЛ и молодые таланты. Кого Канада везет на Олимпиаду?
Международная федерация хоккея преждевременно опубликовала состав сборной Канады на Олимпиаду
Агент Бурдасова: «Не думаю, что в реакции Антона на непопадание на Олимпиаду был сарказм»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нападающий «Йокерита»: «Представлять свою родину на Олимпийских играх — большая честь для меня»

Составы хоккейных сборных на Олимпиаду-2022: кто будет играть в Пекине
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости