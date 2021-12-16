Юдин обвинил федерацию НХЛ в действиях против сборной России

Экс-хоккеист СКА и сборной России Александр Юдин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о недопуске форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова к Олимпиаде в Пекине.

«Федерация НХЛ делает все, чтобы на Олимпиаду попало как можно меньше хороших игроков из России. Они уже начали работать над этим», — сказал Юдин в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

В августе 2019 года Кузнецов был отстранен на четыре года за нарушение антидопинговых правил в соревновательный период (в его допинг-пробе обнаружены следы кокаина). Нападающий имеет право играть за «Вашингтон» в НХЛ, но не может выступать за сборную России до 12 мая 2023 года.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.