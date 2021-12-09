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Сборная России по хоккею показала форму на Олимпийские игры 2022 года в Пекине

18:30
Форма сборной России по хоккею. Фото Twitter
Форма сборной России по хоккею. Фото Twitter
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Сборная России по хоккею презентовала экипировку для Олимпиады в Пекине.

Форма выполнена в красных и белых цветах. На нее будет нанесен логотип Олимпийского комитета России (ОКР).

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS), российские спортсмены лишены возможности выступать под флагом своей страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх до декабря 2022 года.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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