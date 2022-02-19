Быков: «Нужно отметить работу нашего тренерского штаба. Мы добиваемся результата!»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков в разговоре с «СЭ» отреагировал на выход национальной хоккейной команды в финал Олимпиады в Пекине. В полуфинале россияне обыграли сборную Швеции (2:1 Б).

«Вся страна смотрела, переживала, — сказал Быков «СЭ». — Получилось нервно, но с успехом и удачей. Довели игру до буллитов, потому что перед нами был достойный соперник. Нужно отдать должное шведской сборной. Очень сильный соперник. Нашим пришлось выжать максимум усилий, чтобы пройти дальше. Шведы — сильны, обучены, талантливы. Но тем ценнее наша победа. Ребята молодцы, выстояли. Нужно отметить работу тренерского штаба, они выжимают максимум из наших ребят. Особенно сконцентрировались на работе в обороне. Мы плотно и системно играем в защите. И добиваемся результата! Финал — это апогей. Сейчас порадовались, но все мысли на том, как восстановиться, подготовиться. Финскую сборную мы знаем, многие играют в нашем чемпионате. У наших ребят хватит эмоций, чтобы выйти в финал с хорошими амбициями и большим желанием. Это придаст нашим ребятам сил».

Быков также отметил, что сборная Финляндии очень достойный соперник.

«Финская сборная изначально была одна из фаворитов на призовые места. Они оказались в финале неслучайно. Это очень достойный соперник, который требует уважения и внимания при подготовке. Думаю, наш тренерский штаб прекрасно это понимает. Теперь будем только болеть и переживать», — добавил Быков.

В финале россияне встретятся с Финляндией. Матч состоится 20 февраля, начало — в 7.10 мск.