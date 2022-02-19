Шведское издание рассказало о необычном обряде сборной России перед полуфиналом Олимпиады-2022

Шведское издание Aftonbladet поделилось наблюдением о разминке сборной России по хоккею перед полуфиналом Олимпиады-2022 против Швеции (2:1 Б).

«За 40 минут до стартового вбрасывания команды вышли на лед для разминки. На протяжении многих лет россияне всем составом выстраиваются на собственной синей линии и смотрят на соперников. Затем они разворачиваются и бросают по своим воротам. Это можно интерпретировать как желание смутить соперника. Или просто как способ начать разминку. Когда команды уходили со льда, психологическая война продолжилась. И Матиас Броме, и Сергей Телегин ждали, кто из них покинет площадку последним. Они ждали, ждали и ждали, прежде чем россиянин сделал это первым и подарил Броме победу», — говорится в статье Aftonbladet.

Сборная России победила по буллитам и вышла в финал, в котором сыграет против Финляндии (20 февраля, 07:10 мск). Швеция в матче за бронзу встретится со Словакией.