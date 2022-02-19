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«Наша задача в матче — забить на один гол больше, получая от игры удовольствие». Быков — о финале с Финляндией

Вячеслав Быков дал прогноз на финальный матч Олимпиады Россия — Финляндия
Мария Куцубеева
Корреспондент

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от финального матча олимпийского хоккейного турнира, в котором сборная России сыграет с Финляндией.

«Ожидания только положительные. Наверняка матч выдастся непростым. Каждая игра по-своему сложна, потому что это отдельный соперник со своим подчерком, хоккеем, стилем и желаниями победить нас. Финская сборная тоже постарается в финале победить нас. Наша задача в матче — забить на один гол больше, получая от игры удовольствие. Это будет хороший матч хороших, интересных соперников со своими амбициями. Финны — команда более опытная, взрослая, а наша — сбалансированная и молодая. Это будет матч задора против опыта. Интересно будет на это посмотреть. Наше главное преимущество? Думаю, нестандартность мышления и действий при всем техническом потенциале, который есть у ребят. Мы всегда этим славились и всегда будем побеждать таких правильных соперников. Всем болельщикам желаю удачи! Не брейтесь, ждите, болейте и все будет хорошо», — сказал Быков «СЭ».

Финал Россия — Финляндия состоится 20 февраля, начало — в 07.10 по московскому времени.

Сборная России по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
Вячеслав Быков
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